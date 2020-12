Telegraph: Premier League vurderer to ukers pause

Ifølge avisen The Telegraph skal Premier League-klubbene diskutere en to ukers pause i januar, i frykt for at de stigende smittetallene skal skape kaos.

Ifølge avisen har det allerede vært avholdt uformelle samtaler om en pause.

Samtidig melder The Athletic at onsdagens oppgjør mellom Fulham og Tottenham står i fare etter flere positive tester hos førstnevnte.

Mandag ble Manchester Citys oppgjør mot Everton utsatt på grunn av smitte hos City, og tirsdag kunne Sheffield United melde om flere positive tester i klubben.

Deres oppgjør mot Burnley tirsdag kveld går likevel av stabelen.

KAMPEN SPILLES: Sheffield United meldte om flere smittetilfeller tirsdag, men spiller likevel mot Burnley. Her gir Ben Mee sistnevnte ledelsen. Foto: Alex Livesey

Det gjør også Southamptons oppgjør mot West Ham, men det skjer uten Saints-manager Ralph Hasenhüttl på benken.

Den østerrikske treneren har fått smitte i familien og må derfor, i henhold til den britiske koronaprotokollen, være i isolasjon. Han vil lede laget hjemmefra.

Premier League har også annonsert at 18 nye har testet positivt på koronaviruset. Det er det høyeste tallet så langt denne sesongen. Tallet kommer fra 1479 tester mellom 21. og 27. desember. Alle smittede må være i isolasjon i ti dager.