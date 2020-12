Brann på storsenter - ber folk om å holde seg unna

Sandvika storsenter måtte tirsdag evakueres etter at det brøt ut brann i en bil som stod i parkeringshuset ved senteret.

Politiet opplyser tirsdag kveld at bileiere kan følge med På Sandvika storsenters hjemmeside for mer informasjon om når de kan hente bilene sine, etter at det begynte å brenne i senterets parkeringshus tirsdag.

Klokken 19.30 skrev politiet at en bil stod overtent i parkeringshuset, som er bygget under jorden.

Politiet ba folk om å holde seg unna parkeringshuset, og kjøpesenteret ble evakuert.

Klokken 19.42 opplyste 110-sentralen at brannen var slått ned, men at det fortsatt var mye røyk i parkeringshuset.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med brannen.

Vaktkommandør Eirik Sundt Fredriksen ved Oslo 110-sentral opplyste tirsdag kveld at det ikke er noe som tyder på at bilen som stod i brann har eksplodert, og at brannen ikke spredte seg til andre bilder.

Klokken 20.58 opplyste politiet at det fortsatt er mye røyk i parkeringshuset, og at folk som har bilen parkert der må belage seg på å måtte vente til onsdag morgen for å hente den ut.