For 75 år siden startet et enestående bileventyr

I disse dager er det 75 år siden produksjonen startet av det som skulle bli en av tidenes mest legendariske bilmodeller.

Noen dager før nyttårsaften 1945 rullet de aller første bilene av Volkswagen Type 1, «Bobla», ut fra fabrikken i Wolfsburg. Bilen ble starten på det som i dag er en dominerende bilprodusent globalt – og den ble et symbol på det tyske, økonomiske mirakelet i etterkrigstiden.

Utrolig nok kom sivil bilproduksjon i gang igjen i Tyskland allerede før fredsåret var helt slutt. Den britiske major Ivan Hirst var hjernen bak en rekordrask produksjonsstart, ikke minst takket være en betydelig vilje og evne til improvisasjon.

KdF-Wagen

Bobla var opprinnelig planlagt som et enestående prestisjeprosjekt for nazi-regimet. Med denne bilen skulle folket settes på hjul, og navnet Volkswagen – folkevogn – var selvsagt ingen tilfeldighet. Men prototypen fra 1938 måtte vente sju år på realisering.

Gjennom krigsårene ble fabrikken i Wolfsburg brukt til produksjon av våpen, og bare 630 biler ble produsert gjennom denne perioden. Modellnavnet var da KdF-Wagen – Kraft durch Freude = Styrke gjennom glede.

Den første etterkrigsproduserte Volkswagen Type 1, Bobla. Foto: Volkswagen AG

Pragmatisk holdning

Serieproduksjonen startet altså helt på slutten av fredsåret 1945 hos Volkswagenwerk GmbH, som siden juni 1945 var kontrollert av den britiske militærregjeringen.

Britenes hensikt var å bruke Volkswagen Type 1, Bobla, til livsnødvendige transportoppgaver innenfor den britiske okkupasjonssonen. Det var denne pragmatiske britiske holdningen som også hindret at fabrikken i Wolfsburg ble fullstendig ødelagt på slutten av krigen.

Fra våpen til bilproduksjon

Major Ivan Hirst spilte en nøkkelrolle, og det var hans langsiktighet og evne til improvisasjon som gjorde det mulig å starte bilproduksjon i denne fasen. Tross alt rådet det rasjonering på de fleste varer, og rammebetingelsene var sterkt preget av mangel på snart det ene, snart det andre.

Med stor entusiasme for både teknologi og biler, og med klare mål og holdninger, greide han likevel på imponerende kort tid å forvandle en våpenfabrikk til et sivilt industriselskap.

"Ekteskapet" er et spesielt øyeblikk i all bilproduksjon, og markerer at understell og karosseri forenes.m Foto: Volkswagen AG

Demokrati-inntog

Allerede i august 1945 leverte den britiske militærregjeringen en ordre på 20.000 kjøretøy, så behovet var skrikende. Produksjonsstarten ble et sterkt symbol på en ny start og håp for en bedre fremtid i fabrikken, som fremsto sterkt ødelagt ved slutten av krigen.

Løsningen var også helt i tråd med britisk politikk for Tyskland, som så på finansiell trygghet og konkrete fremtidsutsikter som nøkkelelementer for utvikling av demokratiske strukturer. Demokratiet fant også veien inn i Volkswagenwerk: Den 27. november 1945 ble det første ansatterådet valgt på et konstituerende møte.

Mange har gode ferieminner fra turer med Bobla. Det var utrolig hva man klarte å få med seg i den lille bilen, når alt ble pakket smart! Foto: Møllerarkivet

Første eksport i 1947

Uavhengig av dette, var det store problemer knyttet til å skaffe arbeidsstyrken nok mat og boliger. Produksjonen ble dessuten oppstykket av flaskehalser ved forsyningen av råvarer og energi. Uansett disse problemene, rullet altså den første VW Bobla ut fra fabrikken i 1945, og før året var omme var de første 55 bilene produsert.

I tiden frem til den tyske valutareformen i 1948, produserte fabrikken i Wolfsburg rundt 1.000 biler månedlig. Mer var ikke mulig på grunn av mangel på materialer, rasjonering og mangel på arbeidskraft. Frem mot høsten 1949 la okkupasjonsstyret for VW GmbH nye rammer for den fortsatte utviklingen av fabrikken. Det ble etablert et eget salgs- og servicenett, og allerede i 1947 ble de første VW-Boblene eksportert til andre markeder.

VW 1300, 1975-modell. Foto: Møllerarkivet

21.529.464 biler

Beslutningen om å etablere en sivil fabrikk i Wolfsburg, og starte serieproduksjon av Volkswagen Type 1, ble startskuddet for en unik suksesshistorie. Takket være den tidlige oppstarten etter krigen, hadde Volkswagenwerk en glimrende utgangsposisjon for det kraftige økonomiske oppsvinget som fulgte lanseringen av D-Mark, den nye valutaen, i 1948.

Under det uoffisielle navnet VW Beetle - Bobla – vant bilen i løpet av kort tid enorm popularitet verden over, og den satte også flere rekorder på produksjonsvarighet og antall biler produsert. Da den siste VW Type 1 rullet av samlebåndet i Mexico i 2003, var det totalt produsert 21.529.464 biler, hvorav 15,8 millioner i Tyskland.

Med dette antallet er VW Boble verdens 4. mest solgte bilmodell gjennom tidene. Foran seg har den bare konsern-fetter VW Golf, Ford F-Serie og Toyota Corolla.

I dag selges personbiler med Volkswagen-logoen i mer enn 150 land over hele verden, og biler produseres i mer enn 50 fabrikker i 14 land. I 2019 leverte VW 6,3 millioner biler, og sysselsatte nesten 196.000 ansatte over hele verden. I tillegg kommer over 10.000 forhandlere med 86.000 ansatte.

Og nå fosser utviklingen videre, med en klar målsetting om å bli ledende også på elektrisk mobilitet.

I 1966 gikk alle produksjonshjul for fullt i Wolfsburg - alle ville ha sin "Boble". Foto: Volkswagen AG

Nummer en million til Norge

Til Norge kom Volkswagen i 1948, etter at det hadde vært kontakt mellom Harald A. Møller og Volkswagenwerk siden 1947. Kontrakten ble skrevet mot slutten av 1948 – og én bil ble levert før dette året var omme. Året etter ble det 200 biler – og deretter har det bare gått en vei. Allerede innen 1960 – året da bilsalget ble frigitt her i landet – var det solgt ca. 30.000 Volkswagen-biler.

Harald A. Møller ble den syvende importøren i verden som fikk avtale med Volkswagenwerk, i konkurranse med flere interessenter i norsk bilbransje. Et nært og godt samarbeid gjennom over 72 år har gitt synlige resultater. I 2009 ble bil nummer 1.000.000 importert til Norge, en blå VW Golf TDI BlueMotion.

Bilvirksomheten heter i dag Møller Mobility Group, og den er representert i fem land, med Audi, Skoda og Seat som har kommet i tillegg til VW gjennom årene.

