Sagosen herjet i historisk Champions League-triumf: – Han er verdens beste

THW Kiel 33-28 Barcelona

De norske landslagsspillerne Sander Sagosen og Harald Reinkind hadde muligheten til å vinne Champions League i håndball med tyske Kiel tirsdag kveld.

Før årets finale var Børge Lund den eneste nordmannen som tidligere hadde vunnet herrenes Champions League. Det gjorde han med Kiel i 2010, mot nettopp Barcelona.

Nå har Norge to nye vinnere av turneringen.

– Vi kjempet gjennom dette. Det er det som er utrolig. Vi står i dritten sammen og kjemper og derfor har vi medaljen. Jeg er utrolig stolt av laget, sier Sagosen til EHF etter finalen og legger til:

– Vi hadde et mål om å nå toppen. Vi viste klassen vår. Jeg er stolt og sliten. Det har vært en skikkelig berg-og-dal-bane-helg.

– Jeg er så sliten nå, men dette har jeg drømt om siden jeg var fem år, sa Sagosen til NTB etter seieren.

TV 2s håndballekspert Bent Svele lot seg imponere av hva Kiels nordmenn leverte i finalen.

– Det er stort. Nå har vi vært på keerne siden 2010. Dette er veldig stort for Kiel og stort for Sagosen og Reinkind, og det er stort at flere nordmann melder seg på, sier Svele og tilføyer:

– Sagosen er verdens beste.

POKAL: Sander Sagosen med Champions League-pokalen. Foto: Thilo Schmuelgen

Sander Sagosen var svært involvert i finalen. Fem mål, to målgivende og to utvisninger var beholdningen for trønderen før lagene gikk til pause på stillingen 19-16 i favør Kiel. Da kampen var slutt hadde trønderen stått for sju mål og tre målgivende i 33-28-triumfen.

– Sagosen gikk jo fra PSG til Kiel for å vinne Champions League og spille Bundesliga, og både han og Reinkind har tatt godt for seg. Sagosen viser seg frem. Han har et instinkt som er helt unikt, sier Svele.

Sagosen i sentrum

I finalen ventet Barcelona, som er det mestvinnende laget i turneringens historie med ni titler. Katalanerne har slått Kiel to ganger denne sesongen og var ansett som favoritter i finalen.

Sagosen var i begivenhetenes sentrum i åpningsminuttene. Først ga han bort straffe før minuttet var gått. Heldigvis for trønderen ble det bom for Barcelona, og Kiel gikk så i ledelsen. Deretter satte han inn 2-1 for tyskerne før nordmannen laget ny straffe i det tredje minuttet og pådro seg en utvisning. 180 begivenhetsrike sekunder.

Etter en jevn åpning tok Kiel initativet i finalen. Sagosen smalt inn 7-5-ledelse like før ti minutter var spilt. Så ble trønderen utvist for andre gang sekunder senere og han var dermed kun én tominutter unna å bli utvist for resten av kampen.

Midtveis i omgangen satte han sitt tredje på tre skudd til 10-8. Da tok Barcelona time-out. Der ga Barcelona-treneren om at katalenerne skulle angripe mot den norske 25-åringen for å få ham utvist. Som svar dundret Sagosen inn 11-9 for Kiel, før tyskerne tok ytterligere økte ledelsen til 13-9.

Harald Reinkinds første skudd på mål ble reddet av Barcelonas målvakt. Da traff han bedre da han klinisk satte inn 15-13 til de hvite. En svært god Kiel-omgang endte med 19-16 til pause.

– Taktisk kloke

Etter hvilen økte Sagosen ledelsen for det tyske laget til 21-17 fire minutter ut i den andre omgangen. Et langskudd fra 25-åringen gikk i blokken like etterpå og Barcelona reduserte ledelsen ned til kun to mål.

SEIER: Harald Reinkind kan juble for triumf i Champions League. Foto: Thilo Schmuelgen

Men Kiel slo hardt tilbake og 14 minutter ut i omgangen sørget Steffen Weinhold for 25-20-ledelse for de hvite.

I tillegg til Sagosen kan Kiel takke keeper Niklas Landin for flere sterke bidrag til den historiske triumfen. Dansken leverte flere strålende redninger på viktige tidspunkt i kampen.

– Kiel har vært taktisk kloke. De har spilt en god del sju mot seks og det er mindre krafkrevende. Da går det litt tregere. Uten godt forsvar og keeper vinner man ikke og Landin har vært ekstrem. Han var oppe på over 60% i redningsprosent i andre omgang. Det er meget imponerende, sier Svele.

På stillingen 26-21 forsøkte Harald Reinkind seg, men ble stoppet av katalanernes målvakt. Tyskernes nummer seks leverte to målgivende i finalen.

Sagosen scoret ytterligere to ganger da Kiel gikk seirende ut med 33-28.