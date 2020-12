Carlsen ergret seg etter uavgjortdag: – Jeg sovnet på et tidspunkt

Magnus Carlsen og russiske Daniil Dubov spilte 2-2 på første dag av kvartfinalen i romjulsturneringen i Champions Chess Tour. Etterpå var nordmannen skuffet.

Uavgjortresultatet tirsdag betyr at kampen om semifinalebilletten skal avgjøres onsdag. Da skal spillerne gjennom nye fire partier i hurtigsjakk. Står det likt etter at de er unnagjort, avgjøres duellen med lynsjakk og eventuelt armageddon.

Carlsen ledet med ett poeng etter to partier tirsdag, men ga fra seg ledelsen.

– Veldig skuffende å tape med hvit når jeg leder med ett poeng. Sånn er det noen ganger, og alt i alt var det en jevn kamp. Uavgjort var fortjent, sa Carlsen til arrangøren etter endt dag.

Han ergret seg særlig over tapet i det tredje partiet, der han bløe uoppmerksom.

– I det tredje sovnet jeg på et tidspunkt. Jeg forsto at han kanskje hadde noen triks, men jeg anså dem ikke som farlige. Av en aller annen grunn sluttet jeg å kalkulere og gjorde en tabbe. Veldig unødvendig, sa Carlsen.

Fektet med armene

I parti nummer to hadde Carlsen langt større problemer. Nordmannen sto på et tidspunkt langt dårligere enn sin russiske motstander, men Dubov spilte seg samtidig inn i tidsnød.

Det siste ga Carlsen en vei tilbake inn i partiet, og 30-åringen fra Lommedalen fant trekkene som til slutt jevnet ut stillingen. Carlsens redningsaksjon munnet ut i en remis.

Underveis kunne det for øvrig se ut til at Carlsen slet med forstyrrelser rundt seg. Ved to tilfeller fektet han med armene og gjorde tydelig tegn til at han trengte ro rundt seg.

Carlsen-tabbe

I parti nummer tre var stillingen helt jevn lenge, men etter 31 trekk var det Carlsens tur til å gjøre en stor tabbe. Plutselig sto Dubov langt bedre på brettet enn nordmannen og stillingen var tapt.

En tydelig oppgitt Carlsen ristet på hodet og erkjente nederlaget etter 39 trekk.

I det fjerde og siste partiet klarte ingen av spillerne å tilrive seg noe klart overtak. Dermed endte det med en relativt udramatisk remis.

Onsdag faller avgjørelsen i kvartfinaleoppgjøret mellom Carlsen og Dubov.

Champions Chess Tour består av ti turneringer. Den siste avsluttes i oktober neste år.

