Superbytte sørget for Arsenals andre strake seier

Brighton-Arsenal 0-1

Arsenal fløy høyt på Boxing Day og slo byrival Chelsea til tross for flere stjernespillere ute.

I tirsdagens oppgjør mot Brighton gav Mikel Arteta fornyet tillit til ungguttene, men det var en av de mer rutinerte målscorerne som måtte til for å sikre nordlondonerne nok en seier i Premier League.

25 minutter før slutt foretok nemlig Arteta et bytte han neppe angrer på utover tirsdagskvelden, da Alexandre Lacazette entret Amex Stadium i jakten på et ledermål.

Under minuttet senere var oppgjørets eneste scoring et faktum, fra nettopp Lacazettes høyre støvel, og dermed tok Arsenal sin andre seier på rad i Premier League.

Nå er de kun seks poeng bak rivaler som Chelsea og Tottenham, og ni poeng bak Premier League-toer Leicester, i det som er en uhyre jevn sesong på engelsk fotballs øverste nivå.

– Vi vet at vi har slitt med å få resultater, og det faktum at vi vant mot Chelsea var en «big boost». Det å komme hit og ta en ny seier var enormt viktig. Jeg er stolt av guttene og glad for resultatet. Den beste medisinen er seire. Det er en annen verden og en annen historie. Bildet ser mye bedre ut, sier Mikel Arteta til Amazon Prime etter kampslutt.

Tamt før pause - TV 2s ekspert forklarte hvorfor

I 1. omgang var det Brighton som hadde det lille som var av farligheter, ledet an av en Alireza Jahanbakhsh som var en av seks offensive endringer i Graham Potters lag.

Iraneren klarte imidlertid ikke å få få hull på noen byll, og det eneste forsøket han hadde på mål ble reddet av Bernd Leno. Med det stod det målløst halvveis, i det TV 2s eksperter omtalte som en stillingskrig.

– Det spurtes mindre. Det løpes like mye, men når vi går gjennom alle kampene som spilles, så er det vesentlig lavere sprinttall. Arsenal hadde 140 sprinter mot Chelsea, og nå har de 33 etter en omgang, oppsummerte Petter Myhre.

TV 2s fotballekspert var også klar på hvorfor spillerne på Amex hadde lite å komme med, i det som er flere av dem sin andre kamp på tre dager.

– Kampene kommer så tett. De er slitne. De skal gjennomføre fysiske belastninger gang etter gang etter gang. Da blir det sånn at du sparer deg litt på de verste løpene, du tar ikke så mange sprinter, og da er det også vanskelig å bryte ned lag, sa Myhre.

Vanvittig Aubameyang-sjanse

Men der Arsenal hadde kommet tregt ut av startblokkene før pause, var inngangen til den andre omgangen en ganske annen. Fem minutter etter hvilen var det også utrolig at ikke gjestene tok ledelsen.

Bukayo Saka dro seg fint fri nedover venstresiden og slo et flott innlegg langs bakken, der Pierre-Emerick Aubameyang hadde løpt seg fra fra sin oppasser. Arsenals kaptein stupte fram og fikk avsluttet fra 5-meterstreken - de fleste så nok ballen i mål - men på vanvittig vis klarte Brighton-keeper Robert Sánchez å bli truffet og fikk avverget til corner.

– Han står godt plassert, men der er Sanchez litt heldig også når Aubameyang ikke klarer å plassere den forbi, konkluderte TV 2s kommentator Jonas Bariås.

I minuttene som fulgte var både Gabriel Martinelli og Aubameyang igjen i gode scoringsposisjoner, men denne gang traff ikke noen av avslutningene innenfor rammene til Sánchez i hjemmelagets bur.

Lacazette kom rett fra benken og scoret

Trioen Martinelli, Saka og Emile Smith Rowe - som igjen hadde fått tillit i angrepsleddet - gjorde det i denne perioden av kampen hett rundt ørene til Brighton-forsvaret. Da oppgjøret bikket timen måtte Lewis Dunk ned og blokkere en ivrig Saka, men det var altså først da en mer rutinert angriper kom på banen at ballen satt i nettet.

Nok en gang gjorde Saka forarbeidet, og da innbytter Alexandre Lacazette fikk tid til både å legge til rette, sikte og lade, var det lite Brighton-forsvaret kunne gjøre. Under minuttet etter at franskmannen hadde entret banen (som erstatter for Martinelli) satte han 1-0 i nettet bak en utspilt Sánchez.

Tilretteleggingen var 29-åringens første touch for kvelden, avslutningen var hans andre.

Skade for Saka - klatrer på tabellen

Snaue kvarteret før slutt var det slutt for den andre av Arsenals tre unge musketerer, da Bakayo Saka fikk seg en smell i foten i forbindelse med et hjørnespark. 19-åringen ble liggende nede og fikk behandling, og måtte støtte av banen av det medisinske teamet. Etter å ha forsøkt seg litt for å spille videre, forlot han så banen.

Til tross for tendenser til en sluttspurt fra Brighton, stod Arsenal-forsvaret imot og sikret sin andre strake seier i Premier League. Det gjør at storklubben klatrer til 13. plass og distanserer dem også fra hjemmelaget, som ligger på plassen over streken. Nå skiller sju poeng ned til sørkystlaget.

I stedet kan Arteta og co. begynne å rette blikket oppover på tabellen, og med et gunstig kampprogram i de rundene er det gode muligheter for ytterligere klatring. Arsenal møter WBA (b), Crystal Palace (h) og Newcastle (h) i sine tre neste ligakamper.