Rashford ble overtidshelt: – Den flaksen vi trengte

Manchester United-Wolverhampton 1-0

Ole Gunnar Solskjær hadde aldri slått Wolverhampton i Premier League, og lenge så det ut til at tirsdagens oppgjør skulle føye seg inn i rekken.

Ulvene kom til Old Trafford med en tydelig kampplan, og helt til det tredje tilleggsminuttet så det ut til at de ville klare poeng.

Da tok Marcus Rashford saken i egne hender, skjøt via Roman Saïss og i nettet, og ble helt for de røde djevlene.

Dermed klatrer Solskjærs lag til 2. plass i Premier League med 1-0-seier, og har kun to poeng opp til Liverpool når 15 kamper er spilt av sesongen.

– Den satt langt inne, men det gjør det som oftest når du spiller mot Wolverhampotn. Det er tette kamper, ikke mange sjanser i noen av endene. Jeg følte at vi la mye press på dem den siste halvtimen, og at det kunne komme en scoring. Enkelte ganger er det slik at du treffer en motstander og den skifter retning, og det var den flaksen vi trengte i dag, sier Solskjær til TV 2 etter kampslutt.

Kunne fått straffespark tidligere

En situasjon hjemmelaget vil se tilbake på og tenke hva som «kunne vært» er også den halvveis i 2. omgang da ballen spratt i hånden på Wolves-forsvarer Conor Coady inne i 16-meterfeltet.

Dommer Jon Moss ville dog ikke være med på ropene om straffespark, og det ble heller ikke noen overprøving av avgjørelsen fra VAR-rommets ståsted.

TV 2-ekspert: – Slik kunne United blitt straffet hardere

Gjennom hele oppgjøret på «Drømmenes teater» var det tydelig at det var to lag som hadde gjort hjemmeleksene sine, og Wolves’ stadige forsøk på kontringer var nære ved å skape farligheter ved flere anledninger.

I videoen under ser du TV 2-ekspert Petter Myhre vise hvorfor de oransje ikke lyktes enda bedre i 1. omgang:

I motsatt ende var Bruno Fernandes nærmest av alle i 1. omgang, da han fløy gjennom luften og leverte en saksespark-volley fra kloss hold. Dessverre for United-profilen var hans landsmann i Wolves-buret også definitivt på jobb i den situasjonen.

– Måten han får samlet beina på er et strålende stykke keepearbeid, sa TV 2-kommenator Endre Olav Osnes om Rui Patricio-inngrepenen som sørget for at det ble stående målløst halvveis på Old Trafford.

Samme Osnes satte også ord for premissene rundt oppgjøret etter intense åpningsminutter i 2. omgang.

– Det er jevnt. Det er tett. Det er en kamp som står og vipper. Det er en cupfinale. Å få med seg tre poeng fra slike kamper, det er definerende for hvem man vil være. Dette er en gyllen mulighet for Wolves til å gjøre et byks oppover tabellen, og en meget god mulighet også for Manchester United som vil kjøre seg opp på 2. plass rett bak Liverpool, sa kommentatoren.

Halvveis i omgangen fikk hjemmelaget ballen i nettet, men Edinson Cavani befant seg i en offsideposisjon da han «scoret» etter hjørnespark. Reprisene viste at ballen hadde truffet en Wolves-hånd på veien, men Conor Coadys touch med hånden ble vurdert som ikke-straffbar, og dermed stod det fremdeles 0-0 da kampen entret de siste 20 minuttene.

DISSE TO LYKTES IKKE HELT: Verken Edinson Cavani eller Paul Pogba scoret gjeldende mål. Foto: Michael Regan/AP

Begge lag jaktet vinnermålet. Roman Saïss - som reddet poeng for ulvene i sluttminuttene mot Spurs i forrige kamp - var en evig trussel på dødball, og Paul Pogba ladet kanonen fra distanse da kvarteret gjenstod.

David de Gea måtte også ut i full strekk for å hindre Rayan Ait Nouri.

Klatret til 2. plass

Det skulle vise seg helt avgjørende, ettersom Rashford altså dukket opp på overtid og ble matchvinner. En lang ball i bakrommet fra Bruno Fernandes, som med det bokførte nok en assist, ble tatt vare på til maksimal effekt av Uniteds nummer ti.

I stedet for at United for sjette gang av åtte mulige denne sesongen avga poeng på hjemmebane, ble det dermed den andre Old Trafford-seieren på rad.

– Det er et avgjørende mål. Det er ikke pent, men vi tar det vi får og vi tar tre poeng og beveger oss videre. I dag var en tøff kamp. Vi forventet en tøff kamp og til slutt kom vi oss i mål, sier Rashford etter kampslutt, og fortsetter:

– Jeg tror backen fikk krampe like før. Det husket jeg på, og jeg bestemte meg for at neste gang jeg fikk ballen, så skulle jeg prøve. Jeg ville se om noe kunne skje og heldigvis gikk ballen inn.

Nå har Ole Gunnar Solskjærs lag ti poeng på sine fire siste på eget gress, er ubeseiret på ni kamper totalt og seiler opp som en av de absolutt største utfordrerne til regjerende mester Liverpool om ligatittelen.

Kun to poeng opp er fasiten når 2020 blir til 2021.

– Jeg synes laget og gruppen bare blir bedre og bedre. Vi lærer å vinne kamper. Vi er i bedre fysisk og bedre mental form. Det var ett av punktene vi tok op i begynnelsen av sesongen, at vi er nødt til å ta mer poeng i slutten av kamper, sier Solskjær til TV 2.

