Ugland Jacobsen slår seg sammen med Vidar Kleppe i Demokratene

Ugland Jacobsen ble ekskludert fra Frp 15. desember, og har brukt julehøytiden til å finne en ny politisk plattform.

I et møte med Kleppe mandag kveld landet han hos Demokratene.

– Gangen videre er at vi kommer sammen igjen etter nyttår. Vi kikker på programmet og trekker fra litt, legger til og justerer litt. Det blir et landsmøte i januar, der vi skal skisse ut en organisasjon som blir landsdekkende, sier Ugland Jacobsen til TV 2.

Målet er å stille lister i alle landets fylker til høstens stortingsvalg, og få inn minst en representant på Stortinget.

– Det er jeg helt sikker på at vi skal klare. Hvis ikke er det vår egen skyld. Det handler om tillit. Vi har ikke lang tid nå, så de får dømme litt etter det de kjenner oss på fra før, og det inntrykket de får i de månedene som kommer, sier den tidligere fylkeslederen i Oslo Frp.

– Tror du dine meningsfeller i Frp vil følge deg over til Demokratene?

– Ja, jeg tror det. Mange venter på et alternativ, og det er grunnen til at vi har brukt tiden til å lete etter et alternativ, og det har vi funnet. Nå gjelder det for oss å levere.

God tone

Kleppe satt på Stortinget for Frp i to perioder, og var også 2. nestformann i partiet i en periode. I 2001 ble han suspendert etter at partiformann Carl I. Hagen beskyldte ham for å være populist.

Vidar Kleppe leder for partiet Demokratene. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX .

Demokratene oppnådde 13,4 prosents oppslutning i Kristiansand i kommunevalget.

– Jeg har alltid hatt en god tone med Vidar. Han er en ringrev på Stortinget, og kjenner politikken og regler ut og inn, og er god å ha med, sier Ugland Jacobsen.

Ugland Jacobsen mener han selv kan bidra til å løfte Kleppes parti til nye høyder nasjonalt.

– Jeg har erfaring fra næringslivet, og er vant til å få ting til å fly, og jeg tror vi skal få dette til å fly også.

Lederspørsmål ikke avgjort

Han stiller seg til disposisjon for å bli leder i partiet og toppkandidat i Oslo.

– Det skal ikke være et enmanns-diktatur. Så de får finne de best egnede kandidatene.

– Er det opplagt at det er Vidar Kleppe som skal være leder, eller kan det bli deg?

– Jeg sier som jeg gjorde i Frp. Det forskutterer vi ikke. Det er noe landsmøtet avgjør, hvem som skal lede partiet, og nominasjonsmøtet avgjør hvem som skal stå på listene, sier han.

Ønsker Tybring-Gjedde velkommen

Meningsfellen Kent Andersen, som satt i det avsatte fylkesstyret i Oslo Frp, følger med Ugland Jacobsen over til Demokratene. Det samme gjør lederen i Nordre Aker Frp, Arne Østreng.

Ugland Jacobsen ser svært gjerne at Christian Tybring-Gjedde gjør det samme.

– Han vil selvfølgelig når som helst være velkommen i de nye Demokratene, og der vil han få hedersplass, men det blir opp til Christian. Jeg har ikke snakket med ham siden eksklusjonen.

Tybring-Gjedde, som også satt i fylkesstyret i Oslo Frp, har ikke kommentert hvordan han stiller seg til Frp-ledelsens «opprydning».

– Han er en av de som ikke har gått på akkord med sine egne prinsipper, slik mange andre har gjort, og da mister man troverdigheten og blir en værhane, og det har ikke Christian vært. Han har tatt de tøffe takene og stått på prinsippene sine, og på det han mener er rett og riktig. Det står det respekt av, og jeg beundrer Christian for det.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne hatt ham på laget, men det blir hans vurdering. Jeg skal ikke presse noen, sier Ugland Jacobsen.

Konkurrent til Frp

For Ugland Jacobsen er samarbeid med andre partier foreløpig en fjern tanke.

– Vi skal ikke ha så mange venner på Stortinget. Vi skal kjøre vårt eget løp. Allianser er ikke noe vi skal snakke om nå.

– Blir dette et parti som vil være en konkurrent til Frp?

– Det vil det nok til dels bli. Men vi ser ikke på Frp som en hovedmotstander, for det er klart det bor mye bra i Frp.

Geir Ugland Jacobse fyrer opp i julehøytiden Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Blir det et nasjonalistisk parti?

– Ikke primært - nasjonalistisk er et belastet ord - jeg vil heler si at vi vil ta vare på landet, og prioritere norske innbyggere før vi gir ressurser og penger til utlandet.

Ugland Jacobsen har bakgrunn fra ulike roller i næringslivet, og trekker gjerne paralleller mellom politikk og marked.

– Butikken Norge kan drives mye bedre. Det ligger mer der enn på bare å være nasjonalistisk. Det handler om rasjonell drift av Norge. Det handler om å være realistisk, og innse at vi har ikke noe forsvar vi kan være bekjent av. At det finnes ikke avskrekkende, og det kan ikke slå tilbake noe angrep i det hele tatt.

Nytt navn og nytt slagord

Ifølge Ugland Jacobsen blir det sannsynligvis et navnebytte på partiet Demokratene, som en del av en restart.

– Det blir spennende i seg selv hva barnet skal hete. Der har jeg hørt den del gode forsalg. Jeg er ikke bestemt på hva navnet skal bli.

Han ser frem til å komme skikkelig i gang med partiarbeidet.

– Jeg gleder meg stort. For det første fordi det er fantastisk bra miljø, mange kompetente mennesker, og så kommer jeg til et parti hvor det er veldig lite ideologiske gnisninger.

– Har partiet noe slagord?



– Det kommer. Det hadde nesten vært fristende å adoptere Kongens slagord, Alt for Norge, eller Norge først. Det får vi tygge på. Det er landsmøte om ikke så lenge, og da skal vi finne ut av det. Det kommer et slagord, det gjør det.