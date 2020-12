Tidligere TV 2-sjef er død

Tidligere sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Arne A. Jensen, som senere skiftet navn til Arne Anker-Jensen, er død. Han ble 66 år gammel.

Familien opplyser til TV 2 at han led av Alzheimer som han fikk tidlig i 50-årene, og at han sovnet stille inn med familien rundt seg.



– I TV 2 går våre tanker i dag til hans familie som skal vite at vi med takknemlighet minnes Arne Anker-Jensen og hans bidrag til det TV 2 er nå, sier TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes.

Arne Anker-Jensen var sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 fra 1993 til 1999. Foto: Marit Hommedal/NTB

– Trist dag for TV 2

Anker-Jensen var redaktør og administrerende direktør i TV 2 fra 1993 til 1999. Etter at han sluttet i kanalen jobbet han blant annet som administrerende direktør i Braathens.

– Arne Anker-Jensen var et kroneksempel på frasen riktig person på riktig sted til riktig tid. Det er en trist dag for TV 2. Det er fortsatt mange i TV 2 som arbeidet med ham på den tiden, og felles for dem alle er at de satte stor pris på ham både personlig og profesjonelt, sier Olav T. Sandnes.

Sandnes sier at Anker-Jensen var TV 2-lederen som fremfor noen annen bygget en trygg kommersiell plattform for virksomheten.

– Han kom inn på et tidspunkt da TV 2 var i store økonomiske vanskeligheter. Av bakgrunn var han både jurist og siviløkonom med påbygg som revisor, og med sin bakgrunn som leder for BATES-gruppen i Nord-Europa forstod han bedre enn noen andre hvilket potensial som lå i TV-reklame, sier han.

Under Anker-Jensen økte TV 2 inntektene fra 300 millioner til nesten 1,4 milliarder kroner, og resultatet gikk fra minus 130 millioner kroner til pluss 160 millioner kroner.

– I tillegg var det han som satt ved roret da mange kjente og kjære programkonsepter begynte, sier Sandnes, og trekker frem programmer som «God Morgen Norge», «Hotel Cæsar» og dramasatsningen «Familiesagaen De syv søstre».

KOMMERSIELL BAKGRUNN: Arne Anker-Jensen kom fra reklamebransjen til TV 2. Foto: Marit Hommedal/NTB

Respekt for presseetikken

Selv om han kom fra en kommersiell bakgrunn, hadde Anker-Jensen også stor respekt for presseetikken.

– Ganske tidlig fikk han et spørsmål av to ledende journalister i TV 2: «Hva vil du gjøre hvis Riksadvokaten ønsker våre kilder eller kildemateriale utlevert?» Umiddelbart svarte han at når kilder kommer til oss og stoler på oss, er det en selvfølge at vi må ta det ansvaret det er å beskytte dem, sier Sandnes.

Han trekker også frem det han kaller «merkevaremannen» i Anker-Jensen.

– Han hadde en veldig profesjonell inngang til merkevarearbeidet med TV 2 og våre viktigste programflater. Det er også noe vi nyter godt av den dag i dag, sier han.