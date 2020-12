TV 2s filmanmelder: Dette er 2020s beste serier

Sjelden har vi vel vært mer seriehungrige enn i år. Til tross for noen korona-utsatte serier har 2020 levert en haug med gode serier, både drama, romantikk, eventyr og komedie.

På toppen av lista troner en superkul og supervoldelig superheltserie.

1. «The Boys», ses 2 (Amazon Prime)

«The Boys» er en ekstremt kul, annerledes og smart superhelt-serie. Her harseleres det med superhelt-genren og sparkes både hit og dit.

Serien begynner bra og blir bare bedre og bedre. Den leverer gode rollefigurer, en superekkel superskurk og masse humor. Det er mørkt, rått og voldelig, men veldig underholdende.

2. «Normal People» (NRK)

«Normal People» er årets mest romantiske serie.

Fra første øyeblikk blir vi dratt inn i kjærligheten og ikke minst begjæret til Marianne og Connell. Serien tar ungdommelig kjærlighet på alvor, samtidig som den handler om å finne seg selv.

«Normal People» er nær, øm, sår og troverdig, og treffer dypt i hjertet.

3. «The Mandalorian», sesong 1-2 (Disney+)

«The Mandalorian» er en fryd av en romwestern som bør fange både gamle og nye Star Wars-fans.

Det er et univers det er skikkelig digg å være i, sammen med den maskekledde Mandalorian og verdens søteste seriefigur, Grogu (aka «the Child» aka «Baby Yoda»).

Serien er eventyrlig, morsom og spennende, og passer for både voksne og store barn.

4. «The Queen’s Gambit» (Netflix)

«The Queen’s Gambit» er medrivende med én gang.

Sjakkgeniet Beth Harmons historie er fascinerende, med hauger av spennende elementer. Det er både en oppveksthistorie, en fortelling om rusavhengighet, om en kvinne i en mannsverden, en sportsserie og om den kalde krigen.

Handlingen er lagt til 60-tallet, og hele serien er en estetisk nytelse. Selv om Beths historie er mørk, er serien langt fra mørk og mer en feelgood-dramaserie.

5. «The Crown», sesong 4 (Netflix)

Denne fjerde sesongen har mange ventet på, med inntreden av prinsesse Diana og Margareth Thatcher – begge glitrende spilt av Emma Corrin og Gillian Anderson.

I denne sesongen har vi virkelig noen å heie på og bli engasjert i, og det er flere historier som er rørende. Selvsagt Dianas historie, men her kommer vi også mer under huden på dronningen og ser litt følelser bak det kalde ytre.

Hver episode har sin hovedkarakter og historie, og det er interessant hele veien. Sesong 4 er så langt den beste sesongen av «The Crown».

6. «Better Things», sesong 4 (HBO Nordic)

Det er en fryd å følge familielivet til alenemoren Sam og hennes tre døtre.

Dramedy-serien «Better Things» har underholdt gjennom tre sesonger og sparker enda bedre fra seg i denne fjerde sesongen. Serien har kul humor, gjenkjennelige situasjoner og rollefigurer man blir glad i.

7. «I May Destroy You» (HBO Nordic)

«I May Destroy You» er en sterk dramaserie om seksuelle overgrep og utforskning av seksuelle gråsoner.

Serieskaper Michaela Coel er glitrende i hovedrollen som Arabella, og hun er omgitt av veldig gode rollefigurer. Serien er rå og mørk, men er også lett og full av humor.

«I May Destroy You». Foto: HBO Nordic

8. «Never have I ever» (Netflix)

«Never have I ever» er en frisk og underholdende ungdomsserie. Den har alle high school-klisjeene inne, men vrir og vender på dem på en smart og morsom måte.

Selv om det er masse tull og fjas er det alvor i bunn, noe som gjør at man heier skikkelig på de ulike rollefigurene.

9. «22. juli» (NRK)

Sara Johnsen og Pål Sletaune har laget en dempet, sår og interessant serie rundt hendelsene 22. juli.

Den tar for seg tiden før, under og etter terroraksjonene. Ved at rollefigurene er fiksjonelle, men bygget på sanne historier fra ulike mennesker, har det blitt en fortettet handling, der noen få rollefigurer bærer historiene til veldig mange.

Serien oppleves troverdig hele veien og er respektfullt fortalt.

«22. juli» Foto: NRK

10. «Tiger King» (Netflix)

Undertittelen til denne dokuserien «-Drap, kaos og galskap» stemmer på en prikk.

Joe Exotic har en svær dyrehage med over 180 store kattedyr, og her skjer det absurde ting på rekke og rad. Mye materiale over flere år gir hauger av galskap og et ekstremt underholdende blikk inn i en verden man ikke skulle tro eksisterte.

10 serier til som er verdt å se:

11. «His Dark Materials», sesong 2 (HBO Nordic)

12.«Mrs America» (HBO Nordic)

13. «Sex Education», sesong 2 (Netflix)

14. «Hjerteslag», sesong 2-3 (TV 2 Sumo)

15. «Norsk-ish» (NRK)

16. «Unorthodox» (Netflix)

17. «Lovecraft Country» (HBO Nordic)

18. «Gangs of London» (TV 2 Sumo)

19. «Ramy» (TV 2 Sumo)

20. «Zero Zero Zero» (HBO Nordic)