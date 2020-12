Stenger barneskole i Levanger og innfører nye restriksjoner

Det har i jula blitt avdekket mange koronasmittede personer i Levanger. Selv om smittesporing er gjennomført og kommunen har god oversikt over situasjonen er det nødvendig å redusere smittespredningen, melder kommunen i en pressemelding.

Kommunens kriseledelse har i dag innført nye restriksjoner fra og med i dag og frem til 17. januar.

– Vi ser at smitten spres der familier og venner møtes. Derfor er det en meget sterk anbefaling fra Levanger kommune om å avlyse familieselskaper, vennetreff og fester. Unngå kontakt med personer utenfor husstanden.

Skjerper inn restriksjoner

Ved institusjonene Staup helsehus og Ytterøy helsetun innskjerpes besøksrestriksjonene slik at det kun er beboere som ligger for døden som kan få ta imot besøk. Ved Breidablikktunet omsorgssenter, Stokkbakken omsorgssenter og Levanger bo og aktivitetssenter ber kommunen om at besøk reduseres til det helt nødvendige.

– Kommunen anbefaler sterk at ansatte og kunder på butikker og lignende bruker munnbind. Hvis du føler det minste antydning til at du er syk må du holde deg hjemme. De som kan ha hjemmekontor, bør ha det, skriver kommunen videre.

Treningssentre anbefalings om å avlyse alle gruppetimer. Treningssentre kan foreløpig ha åpent for individuell trening.

– Viktig å opprettholde smittevern, hold avstand og desinfisere apparater før og etter bruk. Anbefaler folk å trene ute i stedet for inne på treningssenter.

17 elever smittet

Frol barneskole holder stengt i uke 1 i 2021. Dette med bakgrunn i oppstått smitteutbrudd like før juleferien. Stengingen betyr at elevene skal ha hjemmeskole. Siden det første smittetilfellet ved skolen ble påvist 21. desember, har totalt 16–17 elever og ansatte testet positivt, skriver Trønder-Avisa.

Familier med elever ved Frol barneskole og/eller med søsken i barnehage eller på andre skoler i Levanger oppfordres til å holde seg hjemme første uke etter jul dersom det har vært, eller er symptomer på sykdom.

– Det samme gjelder ved mistanke om smitte via nærkontakter.