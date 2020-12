WHO: – Koronaviruset kan bli en endemi

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at koronaviruset kan bli en endemi, og at verden nå bør forberede seg på nye trusler.

Denne uken mottar flere land sine første koronavaksiner. Vaksinene skal gi immunitet mot viruset, men det er foreløpig uvisst om det reduserer smitterisikoen.

Professor David Heymann, leder av WHOs rådgivningsgruppe, sier at man rett og slett bør forberede seg på at koronaviruset vil eksistere for alltid.

– Alt dette man hører om gruppeimmunitet, og at smittsomheten vil reduseres dersom nok mennesker er immune, det er en misforståelse. Det virker som at koronavirusets skjebne er at det vil bli et endemisk virus, og at det vil fortsette å mutere seg i menneskeceller, sier Heymann til The Guardian.

En endemi er en sykdom som stadig dukker opp i bestemte områder.

– Verden er skjør

Mike Ryan, leder av WHOs nødprogram, er enig med Heymann.

– Det er sannsynlig at viruset vil bli et endemisk virus, som for alltid vil utgjøre en form for trussel. Men med et globalt vaksinasjonsprogram så kan den trusselen holdes på et lavt nivå, sier han.

Ryan tror at koronaviruset ikke vil bli husket som å være «det viruset», selv om pandemien har satt sitt preg på alle verdens hjørner.

Han sier også at koronaviruset har en relativt lav dødsrate i forhold til andre pandemier, og at vi heller burde se på viruset som en oppvekker.

– Viruset har vist at verden er skjør. Om det er én ting vi bør ta med oss fra koronapandemien, så er det at vi nå bør forberede oss på noe større.

FHI: – Det er godt mulig

Andre koronavirus som forkjølelsesvirus blir også regnet som å være endemiske.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Feruglio, sier til TV 2 at det er mulig at også koronaviruset blir en endemisk sykdom.

– Det er godt mulig at covid-19 blir endemisk, slik som flere av de andre koronavirusene har blitt. Men det er fortsatt for tidlig å si hvilken effekt vaksinasjonen vil ha på sykdommen, og om det vil kunne utrydde den, eller slå den kraftig ned, sier Feruglio.

Mutert virus

De siste ukene har flere land innført innreiseforbud fra Storbritannia, etter at et nytt, mutert koronavirus, kalt VOC 202012/O1, spredte seg i landet.

Den 21. desember stanset også den norske regjeringen alle direktefly fra Storbritannia, med mål om å hindre at VOC-varianten skulle spre seg til Norge.

Søndag bekreftet imidlertid FHI at det hadde blitt påvist to tilfeller av den muterte varianten i Norge. Tirsdag skriver FHI at det har blitt påvist ytterligere tre tilfeller av viruset.

Samtlige av de smittede ankom Norge fra Storbritannia like før jul.

– Det er som forventet at flere personer får denne varianten påvist, og vi forventer også nye tilfeller fremover i Norge. Den nye varianten av viruset har stor utbredelse i deler av Storbritannia nå, og det er derfor ikke overraskende at reisende fra disse områdene er smittet av denne varianten av viruset, sier avdelingsdirektør Vold.

VOC-varianten skal være mer smittsom enn det ordinære koronaviruset, men ifølge FHI ser den ikke ut til å gi større risiko for alvorlig sykdom, og det er heller ikke noe som indikerer at koronavaksinen ikke vil ha noen effekt mot det muterte viruset.