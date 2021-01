– Valgte det verste året for avrusning

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det har vært et travelt år for Alexander Rybak (34), med studier, avrusning og koronapandemi. Nå vil musikeren fokusere fullt ut på masterstudiene.

Året som har gått har vært annerledes og krevende for mange, også artist og låtskriver Alexander Rybak. I sommer kunne han dele med fansen at han hadde holdt på en hemmelighet i nesten 11 år.

Sovemedisinen og antidepressiva var blitt en avhengighet som nesten ødela livet hans. Nå er han tilbake på skolebenken med bare A-er på karakterkortet.

– Et år fullt av prøvelser, men også fullt av støtte og solidaritet, slik oppsummerer Rybak 2020 for God kveld Norge.

En glad student

Rybak hadde sitt gjennombrudd i 2009, da han sjarmerte hele Europa med sin egenkomponerte låt «Fairytale» og stakk av med seieren i Eurovision Song Contest. Etter det ble han svært kjent i Øst-Europa og vant Meloldi Grand-Prix i 2018 med låten «Thats how you write a song».

EUROVISION: To ganger har Alexander Rybak deltatt i Eurovision Song Contest. Her feiret han å ha kommet til finalen i Lisboa, Portugal i 2018. Foto: Armando Franca

Siden den gangen har han hatt en drøm om å skrive filmusikk, noe som endelig har blitt en realitet. Nå tar han nemlig en toårig master i komposisjon av filmmusikk i Chicago, USA.

– Yes, nå har jeg nettopp fått karakterkortet mitt for høsten, hvor jeg har fått A i alle fag, så akkurat i dag er jeg en happy student på Columbia College! Sier han til God kveld Norge.

Han har leid ut leiligheten sin, men på grunn av koronaviruset kunne ikke låtskriveren flytte til USA, som egentlig var planen. Derfor studerer han nå digitalt, hjemme hos foreldrene.

– Jeg leier ut leiligheten mens jeg studerer, og nå for tiden bor jeg hos verdens herligste mor og far! Utdyper en fornøyd Rybak.

– Ikke plass til jobb

Når det gjelder viruset, har han ikke selv fått kjenne det på nært hold, men frykten for at noe skal skje har likevel vært der.

– Først og fremst har jeg vært litt nervøs for alle de eldre i familien, og også helsa til mine venner, forteller 34-åringen.

Pandemien har ført til at mange i kulturbransjen har tapt jobb og inntekter. Blant annet skulle Rybak opptre i årets Eurovision Song Contest, sammen med flere andre Eurovision-legender, men i likhet med mange andre store arrangementer, ble det avlyst.

På tross av avlyste konserter ser artisten lyst på fremtiden, hvor han får brukt tiden på noe litt annet.

– Siden jeg har kommet inn på en av de topp tre mest prestisjefulle komponist-skoler i verden, har jeg bestemt meg for å vie 100% av hverdagen min til masterstudier. Da blir det uansett ikke plass til jobb, annet enn de kuleste TV-showene, som Skavlan i høst, det var gøy! Forteller Rybak.

En pillefri hverdag

For masterstudenten kunne ikke pandemien kommet på et dårligere tidspunkt. Midt oppi sykdomsfrykt i befolkningen, avlyste arrangementer og en rusavhengighet han ville bli kvitt, gjorde viruset livet ekstra vanskelig.

– Etter 10 år med avhengighet for beroligende og sovepiller, er det ekstremt vanskelig å venne seg av. Sånn sett valgte jeg det verste året for avrusning, det ble ekstra mye stress med covid, men jeg angrer ikke, fastslår Rybak og fortsetter:

– Folk sier det er mye lettere å omgås meg nå som jeg er pillefri, og jeg føler at jeg har funnet tilbake til meg selv igjen. Det skal også sies at jeg ble ferdig med den verste kaldsvetten og smertene før korona brøt ut.

– Ingen bør selvmedisinere seg, det er det dummeste man kan gjøre, særlig når man har litt penger til overs. Alexander Rybak

Han forteller at han vil trå varsomt rundt hva som fikk han til å ta grep etter 10 år med avhengighet.

Han nevner at bloggen til Martine Røsten Aune var en stor inspirasjon og hjelp på veien til avrusning.

– Jeg vil være forsiktig med å anbefale noe, psykisk helse er veldig individuelt, og piller som viste seg å være unødvendig for meg, kan være livsviktig for andre.

Han har derimot ett godt råd han vil dele med andre som kan befinne seg i samme situasjon.

– Det eneste jeg kan si, er at ingen bør selvmedisinere seg, det er det dummeste man kan gjøre, særlig når man har litt penger til overs.

Håper på et lysere 2021

På tross av at året som har godt brakte med seg utfordringer, mener Rybak at han har vokst mye i løpet av 2020. Han ser frem til en mer sosial hverdag og håper at 2021 blir et bra år.

– Det håper jeg virkelig. Jeg har skjønt at folk flest trenger mye mer sosial omgang enn jeg gjør, og da håper jeg folk kan være sosiale igjen om ikke så altfor lenge! Sier Rybak og legger til:

– Vil også si at all denne isolasjonen har gjort meg mer voksen. Sulten og konkurranseinstinktet er der enda, men nå har jeg endelig fått øynene opp for samhold og det å leve i nuet. Ikke alt handler om prestasjon lenger.

Selv om 34-åringen har funnet tilbake til seg selv igjen, vil han fortsette å jobbe for å bli en bedre person.

– Jeg er rørt av å se hvor gode folk er med hverandre i denne tiden. Det har gjort inntrykk på meg, og jeg prøver å bli en mer inkluderende person selv! Selv om det ikke alltid er like lett, he-he, avslutter musikeren.