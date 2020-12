Nybakt seriemester legger ned elitesatsingen

Göteborg feiret denne sesongen 25-årsjubileum i Allsvenskan for kvinner. Etter å ha endt på sølvplass to år på rad kom klubbens første seriemesterskap i november.

Gir stafettpinnen videre til storklubbene

Bare en drøy måned etter har Göteborg bestemt seg for å legge ned elitesatsingen, skriver lokalavisen GP.

– Det finnes ikke noe kort svar på hvorfor, men det blir best på lang sikt, sier klubbens styreleder Peter Bronsman.

Avgjørelsen ble tatt 17. desember - dagen etter Champions League-exiten mot Manchester City - men ikke videreformidlet før tirsdag i romjula.

Bronsman peker på at de i 2003 fikk et oppdrag fra politikerne i Göteborg om å skape en satsing på kvinnefotball i byen. Det har de klart - men 17 år senere er konkurransen blitt for stor til at et rent kvinnelag kan klare seg alene.

– De lagene som vi har møtt i Champion League, eksisterte ikke da. Vi var veldig tidlig ute. Nå som de andre herrelagene i Göteborg åpner opp lag også for kvinnene, mener vi at de skal overta stafettpinnen, sier Bronsman.

Spillerne ble informert på et møte tirsdag.

– Sjokk er kanskje feil ord, men de hadde ikke ventet det. Alle synes det er trist, sier Bronsman.

– Jeg har tatt en avgjørelse som er trist i øyeblikket, men helt rett for å utvikle damefotballen. Vi blir overflødige. Det er trist, men sant.

Norsk innslag

Den norske landslagsprofilen Vilde Bøe Risa har spilt for den svenske klubben i to sesonger, og var sentral på veien mot seriegullet. Bergenserens kontrakt gikk uansett ut tidligere i desember.



Hun sier til TV 2 tirsdag at hun ikke vet noe om nyheten som har kommet.

Hun fikk forlenget den i én dag for å få med seg kampene mot City i Champions League.

Til Göteborgs-Posten bekreftet da landslagsprofilen at hun har kontakt med flere utenlandske klubber. Selv vet ikke 25-åringen hva hun velger.

– Ærlig talt vet jeg ikke. Det har vært mye usikkerhet. Korona gjør det vanskelig, og mange klubber er midt i sesong. Det er mye som spiller inn, sa Bøe Risa til Aftonbladet.

(©NTB/TV 2)