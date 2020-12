Stavanger varsler strengere tiltak

Tirsdag ble det registrert ny smitterekord i Stavanger med 45 nye smittetilfeller. Nå tar kommunen tak for å få kontroll.

Antallet nye smittede er en økning på seks tilfeller fra dagen før. Det er 22 flere enn ukesnittet. Samme dag i forrige uke ble det kun registrert fem smittetilfeller.

31 av de smittede er nærkontakter. Tolv har usikker smittekilde, mens to har ukjent smittekilde, opplyser kommunen på nettsidene sine.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) opplyser at kommunen nå ser seg nødt til å innføre mer inngripende tiltak for å få bukt med smitten.

– Vi må innføre strengere tiltak, gitt situasjonen vi befinner oss i nå, sier Nordtun til TV 2.

Det var forventet at det kom til å komme flere nærkontakter kom til å teste positivt for viruset, men kommunen ser nå en uheldig trend.

– Nå ser vi at det kommer en god del smittetilfeller med ukjent smittekilde. Det er vi svært bekymret for. Vi er nødt til å sette strengere tiltak for å hindre framtidig utbrudd, forteller ordføreren.

Dette gjør kommunen:

Nordtun vil ikke gå inn på spesifikke detaljer per nå, men opplyser til TV 2 at det vil bli påbud med munnbind på butikker, kjøpesenter og lignende.

– I tillegg vil det bli meldeplikt på arrangementer med færre enn 20 deltakere. Flere detaljer må vi vente med til det er på plass, sier Nordtun.

Innføres trolig i morgen

– Vi skal se på det gjennom dagen og kvelden i dag, og forhåpentligvis gjelder det fra i morgen av. Det er planen, sier hun.

Det er altså en stor spredning i regionen, og det er mange smittede uten kjent smittekilde.

BEKYMRET: Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er bekymret for smitteutbruddet i Stavanger.

– Derfor er det best å være føre-var.

– Frykter du at det vil eskalere, nå som samfunnet etter hvert begynner å rulle igjen?

– Ja, jeg frykter det. Vi ser allerede at det er smitte i flere virksomheter. Det er uheldig om vi ikke skal klare å håndtere det, sier Nordtun.

Frykter det kan gå galt

– Hva gjør kommunen videre nå?

– Vi jobber på tvers av fagmiljøene og involverer andre kommuner. Først og fremst må vi fokusere på oss selv, for statistikken de siste ukene har vært dyster.

Stavanger kommune har ikke mistet noen til koronaviruset per nå, men det er noe ordføreren frykter, dersom man ikke får kontroll på smitteutbruddet.

– Tallene og spredningen gjør at det fort kan gå galt.