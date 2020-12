Haaland forventes klar på nyåret

Jærbuen har vært ute med lårtrøbbel i en snau måned.

– Rehabiliteringen har gått bra, og vi forventer at Erling spiller igjen mot Wolfsburg, sier Zorc til tyske Bild tirsdag.

I starten av desember ble det meldt at Haaland var ferdigspilt for året grunnet en muskelskade han pådro seg under trening før Champions League-oppgjøret mot Lazio. Superspissen har de siste ukene oppholdt seg og trent i Qatar.

Dortmund har slitt sportslig uten sin norske stjernespiss. De gul- og svartkledde har kun vunnet én av fire Bundesliga-kamper uten Haaland i laget. Før jul ble trener Lucien Favre sparket og erstattet midlertidig av Edin Terzic ut sesongen.

Haaland står med mektige 33 mål på 32 klubbkamper siden overgangen til Dortmund ved starten av året.

