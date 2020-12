Mot pallplassering for Smiseth Sejersted

Adrian Smiseth Sejersted (26) kjørte aggressivt i tirsdagens super-G. Det ligger an til pallplassering for nordmannen.

Løpet pågår. Saken oppdateres!

Etter at 27 utøvere har kjørt, ligger det an til pallplassering for Adrian Smiseth Sejersted i dagens super-G i Bormio. Amerikanske Ryan Cochran Siegle har foreløpig best tid, 94 hundredeler foran Smiseth Sejersted.

Det er Smiseth Sejersteds andre pallplassering i verdenscupen. Hans første kom i Val d'Isère tidligere i desember, også det på super-G. Da kjørte nordmannen inn til en andreplass.

Dersom resultatene står seg vil det være Cochran Siegles førte verdenscupseier. Han har kun én tidligere pallplassering, en andreplass fra utfor-rennet i Val Gardena 19. desember.

Aleksander Aamodt Kilde vant forrige super-G i verdenscupen, men havner utenfor pallen i Bormio. Kilde kjørte inn på fjerdeplass, ett sekund og 18 hundredeler bak amerikaneren på topp. Kjetil Jansrud kjørte inn på sjetteplass, 1.37 bak.