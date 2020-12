– Oppsiktsvekkende at Trump blir motarbeidet av sine egne

Stemmetallene i Huset var 322 for å overkjøre vetoet og 87 imot, godt over de to tredeler av stemmene som kreves for at lovforslaget skulle gå gjennom.

Det betyr at rundt halvparten av republikanerne valgte å stemme mot Trump og slutte seg til demokratene i avstemningen.

– Det er veldig oppsiktsvekkende. Vi har et drama hvor Trump kjører rundt i en golfbil og er sint. Han klarer ikke påvirke lovforslagene lenger. Han er kun opptatt av historien om at han har tapt valget på ulovlig vis, forteller Eirik Bergesen, TV 2s USA-ekspert.

Årsaken til at Trump la ned veto er flere. Han er misfornøyd med at budsjettet ikke innebærer fjerning av en lov som gir sosiale medier som Facebook og Twitter rettslig beskyttelse. Han er også sterkt imot at ti militærbaser skal kunne skifte navn ettersom de er oppkalt etter omdiskuterte sørstatsgeneraler.

– Men nå motarbeider Kongressen og republikanerne sin egen president, sier Bergesen videre.

Senatet, der det også kreves to tredels flertall, ventes å stemme på samme måte senere denne uka.

Avstemningen er et ydmykende nederlag for presidenten. Dersom vedtaket blir det samme i Senatet, er det første gangen at Kongressen overkjører et veto fra Trump.

– Nå gjør de jobben sin

Trump la lille julaften ned veto mot forsvarsbudsjettet på 740,5 milliarder dollar, selv om det var vedtatt med stort flertall i både Representantenes hus og Senatet.

– Vi ser at republikanerne kan hvis de vil. De kan være uenig med Trump, men de har ikke gått i mot ham. Men nå på slutten så ser vi det at det er fullt mulig at republikanerne gjør sin demokratiske jobb ved å stemme mot sin egen president, sier Hilde Restad, TV 2s USA-kommentator.

ENDRING: Hilde Restad mener republikanerne gjorde jobben sin., Foto: Truls Aagedal / TV 2

At de nå stemmer mot sin egen president er noe som er et tydelig skifte i denne presidentperioden.

– Vanligvis så kan partimedlemmer gå i mot sin egen president. Det er ikke uhørt ellers, men i Trumps periode, så er ikke det noe vi har sett tidligere, forteller hun.

Utfordring for Biden

Påtroppende president Joe Biden sier Trump-administrasjonen hindrer arbeidet med maktovertakelsen på en måte som truer amerikanernes sikkerhet.

Restad tror den største utfordringen for Biden er et parti som ikke samarbeider.

– Biden sin største utfordring er den radikaliseringen i det republikanske partiet. Vi så det i Obama-perioden at det er vanskelig å forandre noe, fordi man må samarbeide med republikanerne. Det blir Bidens største utfordring, forteller Restad.

Bergesen sier Biden må hanskes med et langt tøffere parti enn hva Obama måtte.

– USA er ikke så splittet, men republikanerne har splitta seg ved å følge Trumps linje. Mens demokratene har gått mot sentrum, og den planen Biden har lagt frem for sine første 100 dager er veldig moderat, forteller Bergesen.

Protest

Trump oppfordrer sine tilhengere til å møte opp i Washington 6. januar for å protestere mot Joe Bidens valgseier.

Tusenvis av Trump-velgere fra ulike deler av USA er ventet til protesten i den amerikanske hovedstaden. Blant gruppene som vil delta, er Women for America First, Stop the Steal og Proud Boys. De støtter alle Trumps udokumenterte påstand om at valget 3. november var preget av massivt valgfusk, og at det var grunnen til at han tapte for Biden.

I helgen sendte Trump ut to meldinger på Twitter der han ba folk stille opp. Han stemplet samtidig valget som «den største svindelen i vårt lands historie».