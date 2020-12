Arne (85) innlagt på sykehus i julen: – Jeg blir rørt av all oppmerksomheten

«Hele» Norges bestefar, Arne Ulvolden, måtte 26. desember ringe legevakten etter en rekke smerteanfall – og etter litt overtalelse fra barnebarnet Samuel Massie (28).

– Straks jeg sa hva det gjaldt i telefonen, var ambulansen og lege på vei til meg. Snakk om et godt helsevesen, skryter 85-åringen til TV 2.

Hjerteinfarktet skjedde om morgenen etter at han hadde kjørt barnebarnet Massie til flyplassen. Ulvolden forteller at han lå to døgn i sykesengen, med tett oppfølging fra legene. Mandag kveld ble han utskrevet og kunne returnere hjem.

– Blir rørt

Etter at Massie delte en video av bestefaren i sykesengen på Instagram, har Ulvolden nesten ikke rukket å svare alle som har ønsket ham god bedring.

– Jeg har fått så mange hyggelige meldinger. Jeg blir rørt av all oppmerksomheten vi fremdeles får etter TV-serien, med spørsmål om nye reiser og om vi vil skrive bok, forklarer han.

De siste årene har vi blitt kjent med Ulvolden som den joviale, blide og tøffe bestefaren til TV 2-profilen og eventyreren Massie.

Gjennom to sesonger har de reist verden rundt i TV 2-programmet «Samuel og bestefar», hvor de blant annet har hoppet i fallskjerm, krysset Andesfjellene på motorsykkel og besøkt Antarktis.

I etterkant har duoen blitt invitert til Norges kriker og kroker for å holde viktige foredrag og konferanser om mestring og kunsten å leve.

Åpen om sønnens selvmord

I februar i år stilte Ulvolden opp til en lengre intervju med TV 2, hvor han åpenhjertig fortalte om skyldfølelsen han har levd med etter sønnens selvmord i 1986.

Den viktige tematikken fikk også helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til å reagere. Etter TV 2-artikkelen innkalte han til et åpent møte om selvmord.

Til TV 2 sa stortingspolitikeren at Ulvoldens evne til å sette ord på de vanskelige følelsene og spørsmålene kan bidra til at flere pårørende ikke opplever seg ensomme og alene.

– Det har gjort sterkt inntrykk å lese Arnes Ulvoldens historie. Mange etterlatte sitter med den samme skyldfølelsen og de samme spørsmålene etter at en nærstående har tatt sitt eget liv, sa Høie.

Ulvolden kjemper fortsatt daglig for at psykiske lidelser skal behandles som all annen sykdom – med åpenhet, aksept og ros.

– Det skal ikke være et tabu. Vi må ikke jatte med, som jeg har gjort i 80 år. Vi skal ikke være redde for å fortelle om feil og problemer vi har. Først da får man satt søkelyset på det viktige, og det er å forebygge. Man må akseptere ulikheter, rose og bygge opp selvtillit, sa Ulvolden til TV 2 tidligere i år.