Åpner opp om sorgen: – Viktig med en pause

For ett år siden fikk hele Norge den rystende beskjeden om at Ari Behn var død. Den norske forfatteren, kunstneren og faren til prinsesse Märtha Louises tre døtre, ble bare 47 år gammel.

Nå, litt over ett år senere, forteller prinsessen hvordan familien har håndtert sorgen denne julen.

En annerledes jul

Et par dager før julaften traff TV2 Marianne Behn og søsteren Anja Bjørshol, i lokalene til Hotell Jeløy Radio i Moss, hvor Ari Behn opprinnelig kommer fra.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent), sidetmedord.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent), soschat.no

Kors på Halsen sin chattetjeneste

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

– Det aller siste vi sa til hverandre var faktisk på julaften. «Jeg elsker deg» var de siste ordene vi delte. Han og jeg på telefonen, forteller Marianne Behn i intervjuet, hvor hun underveis sliter med å holde tårene tilbake.

Kunstneren kapret hjertet til Märtha Louise i 2002 og de giftet seg i Nidarosdomen. Sammen fikk de døtrene Maud Angelica Behn (17), Leah Isadora Behn (15) og Emma Tallulah Behn (12).

I 2016 ble det kjent at paret skulle skilles. Det var den første kongelige skilsmissen på 200 år i Norge.

I et hjerteskjærende innlegg på Instagram første juledag i år, skrev Märtha Louise at hun ønsket alle en god jul og at denne høytiden har vært svært annerledes uten Ari blant oss.

– Vi feiret hans liv, gråt over tapet av han og hvor mye vi savnet han, skrev hun under et bilde av julekuler på treet.

– Vær så snill å be om hjelp. Vær så snill å uttrykk deg selv. Du er elsket.

Mandag kveld delte prinsessen et nytt innlegg, hvor hun åpnet opp om hvordan familien har håndtert sorgen denne julen.

En pause fra sorgen

Hun innleder teksten med å si at høytiden har vært annerledes enn tidligere år, men at de likevel har klart å få julestemning.

– En av de viktigste tingene vi har oppdaget ved å være en familie i sorg over at Ari, faren til mine fantastiske barn, tok selvmord første juledag, har vært å ønske kjærlighet, glede, moro og lek velkommen. I tillegg til tristhet, noe du ikke kan unngå når man er i sorg, skriver Märtha Louise.

Prinsessen fortsetter med å skrive at hvis det å være trist og å fordype seg i tristheten er å puste ut, vil glede, kjærlighet og å omfavne julestemningen være å puste inn.

– Som vi alle vet, hvis vi bare puster ut, dør vi. Hvis vi bare puster inn, dør vi også. Så vi trenger balansen av disse to, og la oss selv ta en pause fra tristheten, fra sorgen, tårene og mørket, uten skam og dårlig samvittighet. Det er viktig.

Märtha avslutter innlegget med å oppfordre alle til å la seg selv føle kjenne på lykke og glede i tunge stunder. Hun skriver også at sorg kan være slitsomt, både mentalt og fysisk, og vi alle trenger en pause fra det, uten å kjenne skam.

– Så, vær så snill å vær snill mot deg selv, og se deg selv fra et annet perspektiv. Omfavn hele deg, avslutter hun.

En hilsen fra Durek

I mai i fjor bekreftet Märtha Louise at hun er i et forhold med sjaman Durek Verret (46). I sommer kunne paret fortelle hele historien om hvordan de møttes.

Innlegget prinsessen har skrevet ligger under en bildeserie med Verret og de tre døtrene hennes. Det første bildet er av Märtha og Durek, etterfulgt av bilder av døtrene, Emma Tellulah, Leah Isadora og Maud Angelica.

I kommentarfeltet viser mange kjente fjes sin støtte. Blant annet Janne Formoe, Lilli Bendriss og Vibeke Klemetsen. I tillegg har Sjaman Durek gitt sin hilsen, hvor han skriver at han vil savne Märthas tidligere ektemann.

– Jeg er glad i og vil savne Ari Behn. Jeg vil gjøre alt for at han skal være stolt av meg i himmelen, som bonuspappa til hans tre flotte jenter, skriver Verrett.

Han fortsetter med å si at minnet og et bilde av Ari vil alltid henge på veggen hjemme hos dem, og at de aldri vil glemme han. Han takker også Märtha for å være en fantastisk mor og kjæreste.

– Takk for at du er så sterk og sårbar på samme tid, skriver Sjamanen og fortsetter:

– Jeg elsker å tilbringe tid med familien din, deg og jentene. Det fyller hjertet mitt med lykke. Jeg drømte om en hvit jul og drømmen min kom i oppfyllelse. God jul til dere alle.

Han avslutter med å skrive at han elsker henne og at alt han ønsker seg til jul er Märtha.