Må vaksinere to millioner i uka for å unngå ny smittebølge

For å unngå en ny smittebølge må britene vaksinere to millioner mennesker hver uke, ifølge en ny studie. FHI-overlege Preben Aavitsland sier at Norge er i en helt annen situasjon.

Storbritannia har allerede registrert minst 71.000 koronadødsfall og 2,3 millioner smittetilfeller.

Nå er de nødt til å få opp tempoet på vaksineringen for å unngå at de daglige dødstallene når en ny topp, ifølge en studie som er gjort ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, som Reuters har omtalt.

Studien slår fast at Storbritannia ligger an til en smittetopp som er høyere enn den var før sommeren. For å unngå en slik topp må alle skoler holde stengt i januar, mens to millioner briter må vaksineres ukentlig.

Venter ny vaksine

Om ikke vaksineprogrammet gjennomføres fort nok, er det dessuten sannsynlig at Storbritannia får enda flere koronadødsfall i 2021 enn i 2020, ifølge studien.

Britene tok i bruk vaksinen fra Pfizer og Biontech tidlig i desember, som verdens første land. Fra 4. januar starter de også utrullingen av vaksinen Oxford/AstraZeneca, som er enklere å oppbevare og håndtere.

Fakta om Pfizers koronavaksine * Koronavaksinen som er utviklet av Pfizer og Biontech, gir beskyttelse mot covid-19 i 94 prosent av tilfellene. * Vaksinen, som heter BNT162b2, tas i to doser med tre ukers mellomrom. Den gir full effekt én uke etter at andre dose er tatt. * EU betaler 15,50 euro (omtrent 163 kroner) per dose, ifølge et lekket dokument. * Er en såkalt mRNA-vaksine. * Må lagres ved minus 70 grader. Er kun holdbar i fem døgn i kjøleskap. * Ble først testet på 43.000 personer i en såkalt fase 3-studie. * Ingen alvorlige bivirkninger er foreløpig registrert. Det er imidlertid meldt om noen få allergiske reaksjoner i USA, men det er ikke uvanlig at vaksiner gir visse bivirkninger. * Godkjent og tatt i bruk i USA, Canada og Storbritannia, hvor hundretusenvis allerede har fått vaksinen. * Pfizer-vaksinen fikk grønt lys fra EUs legemiddeltilsyn EMA mandag 21. desember. * Norge er sikret tilgang gjennom det europeiske samarbeidet. Lørdag 26. desember ankom den første leveransen, og søndag 27. desember ble den første dosen satt. Kilder: Legemiddelverket, NTB, BBC, AFP, AP, Reuters

Den britiske regjeringen har bestilt 100 millioner vaksinedoser, og mesteparten ventes å være på plass innen mars.

Utfordrende holdbarhet

Her i Norge ligger vi ikke an til å få en tredje smittebølge, ifølge overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Aavitsland sier til TV 2 at Norge vil unngå en tredje smittebølge bare ved å fortsette med de samme tiltakene som i dag.

– Så vaksinerer vi så fort vi kan, men det som begrenser det, er selvfølgelig hvor mye vaksine vi kan få levert, sier han.

Norge skal fremover motta omtrent 40.000 doser med koronavaksine hver uke. Utover i 2021 er planen at det ukentlige antallet doser skal bli betydelig høyere.

– Vi må ha så høyt tempo på vaksineringen som mulig, for å holde epidemien under kontroll, uten samtidig å ha disse begrensende tiltakene. Etter hvert som vi får vaksinert en stor del av befolkningen, kan vi se på om det er mulig å ta vekk noen av restriksjonene, sier Aavitsland.

– Nå er vi i gang med massevaksineringen. Hva er den største utfordringen med denne prosessen, slik du ser det?

– Det er nok at vaksinen har en holdbarhet på bare fem dager etter at den er tatt ut fra fryseboksen. Da må kommunene ha god organisering på vaksineringen, sånn at de som skal vaksineres, kan stille opp på fem dager. Ellers må vaksinene kastes, sier han.

Frykter mutert virus

Nylig ble en mutert versjon av koronaviruset påvist i Norge. Viruset kan være opptil 70 prosent mer smittsomt enn versjonen vi så langt har hatt i landet.

Aavitsland mener det muterte viruset gjør at vi har enda dårligere tid med vaksineringen.

– Selv om de tilfellene vi har fått påvist så langt er under kontroll, vil presset utover bli større ved at det stadig kan komme inn nye varianter som er mer smittsomme, sier han.

– Må vi regne med at det er langt flere som er smittet av denne nye varianten enn det vi vet så langt?

– Ikke langt flere, men det kan godt være at vi har noen tilfeller av denne varianten her i landet nå, og at vi får det i tiden fremover. Det avgjørende er om den varianten slår til og begynner å spre seg. Da må vi slå hardt til for å få den under kontroll.