Første ekspressfly med koronavaksine har landet i Norge

Tirsdag morgen klokken 07.15 landet det første flyet fra DHL Express på norsk jord. Med seg hadde det de første forsyningene med vaksine for videre distribusjon til hele Norge.

I løpet av morgentimene lander tilsvarende fly rundt om i Norge med koronavaksinen.

– Etter mange måneders forberedelser er vi glade for at oppdraget vårt med vaksinedistribusjon er i gang, og at vi kan bidra med vår logistikkekspertise og vårt unike logistikknettverk i Norge for å gjøre vaksinen tilgjengelig over hele landet, sier administrerende direktør Terje Aarbog i DHL Express Norge.

– Vi er enormt stolte av å spille en aktiv rolle som den mest globale logistikkleverandøren når det gjelder å bringe COVID-19-vaksinen ut til verdens befolkning. Med vår omfattende logistikkekspertise, sammen med engasjementet og lidenskapen til våre medarbeidere, ønsker vi å aktivt delta i bekjempelsen av pandemien.



Flere fly vil komme de neste ukene og månedene.

