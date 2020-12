Død person hentet opp av sjøen i Stavanger

Operasjonssentralen mottok klokken 09.30 en telefon om funn av en livløs mann i vannet ved Lervig Brygge i Stavanger.

Brann, politi og ambulanse rykket til stedet.

– Vi fikk melding fra en forbipasserende om at det var observert en død person i sjøen ved Lervigbrygga like før halv ti. Personen er nå hentet opp av sjøen, men det er for tidlig å si noe om hva det er som har skjedd eller hvem den avdøde er, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt til TV 2 like etter ulykken.

Det ble forsøkt gjenoppliving, uten resultat. Mannen ble erklært død av lege på stedet.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Politiet kjenner foreløpig ikke identiteten til mannen.

– Vi sjekker registre over savnede personer. Ingen mistanke om at noe kriminelt har funnet sted.