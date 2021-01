Hjemmetester for covid-19 rulles ut i USA: – Vil foreløpig ikke anbefale

Snart selges hjemmetester for covid-19 på amerikanske apotek. Helsedirektoratet og FHI vil foreløpig ikke anbefale, men varsler at en ny testmetode er på vei.

Det amerikanske legemiddelverket FDA nødgodkjente nylig hjemmetester for covid-19, som kan kjøpes reseptfritt på apotek, meldte AP.

Det gir personer muligheten til å selv føre en vattpinne opp i nesen, sjekke prøven og få svar på bare 20 minutter – alt fra sitt eget kjøkkenbord.

Testene skal kunne kjøpes over disken på apotek eller på nett, og prislappen vil ligge rett i overkant av 250 norske kroner.

Ifølge AP er godkjenning et nytt viktig steg i å øke testkapasiteten.

Svenske apotek opplyser til Dagens Nyheter at de opplever en stor etterspørsel etter hjemmetester, og at de også håper å kunne tilby dette snart.

Et norsk apotek oppgir at de også vurderer muligheten, men at de foreløpig ikke har funnet en test som er sikker nok.

Via app

Det australske firmaet Ellume har produsert testen som gjøres tilgjengelig på markedet i USA.

Testen kobles til en smarttelefonen, som leser av prøven og gjennomfører en analyse. Hvis brukeren tester positivt, tilbys man en legekonsultasjon på nett via appen.

Ifølge FDA viser studier at testen identifiserer 96 prosent av de positive testene og 100 prosent av negative tester hos personer med symptomer. Hos personer uten symptomer er tallene henholdsvis 91 og 96 prosent, melder The Guardian.

Ettersom en liten prosentandel av testene kan gi falsk negativ, oppfordrer selskapet folk med symptomer, som tester negativt, til å kontakte lege.

Selskapet sier at de vil sende 100.000 tester til USA i januar og at de planlegger å produsere 20 millioner tester det første halvåret av 2021.

Selskapet jobber imidlertid fortsatt med å søke CE-merking for Europa, opplyser selskapet på sine sider. Det er et krav til CE-merking før testen kan settes på markedet i Norge og EU/EØS-land.

– CE-merket er det synlige beviset på at produsenten har samsvarsvurdert utstyret og erklært at kravene i regelverket er oppfylt, sier Bjørn Kristian Berge, seniorrådgiver i Legemiddelverket.

PRODUKSJON: Her jobber ansatte med å produsere opp hjemmetesten til Ellume ved produksjonsfabrikken i Brisbane i Australia. Foto: Patrick Hamilton / AFP)

Vurderer

Vitus apotek opplyser at de har hatt hjemmetester oppe til vurdering hos seg.

– Vi har vurdert muligheten for å tilby reseptfrie hjemmetester, men vi har foreløpig ikke funnet en test som er sikker nok, sier kommunikasjonsansvarlig Tonje Kinn.

Hun peker på at den største ulempen ved slike tester er en eventuell usikkerhet i nøyaktigheten på resultatet testen gir.

– Det vil være viktig for våre kunder at de kan stole på testresultat, og at de kan bruke dette som dokumentasjon i blant karantenespørsmål, sier Kinn.

– Tror dere at det ville vært stor etterspørsel etter slike tester?

– Dette vet vi ikke. Tester, som sier om personer er smittet eller ikke, tilbys i utstrakt grad fra det offentlige, og derfor er det usikkert om etterspørselen etter hjemmetester vil være stor, sier hun.

Vitus apotek mener at det er usikkert når hjemmetester eventuelt kan kjøpes på norske apotek.

– Et stykke å gå

Boots opplyser at de så langt ikke har hatt noen hjemmetester til vurdering i sin fagavdelingen.

For at det skal være interessant for dem å føre en slik type test er det en rekke krav som må ivaretas:

– Det må være behov for en slik test i Norge i tillegg til det testtilbudet som finnes, den må være av tilfredsstillende kvalitet, gi pålitelige svar og oppfølging av prøvesvar og smittesporing må gjøres på en faglig tilfredsstillende måte, sier Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i Boots Norge.

– Med andre ord er det et stykke vei å gå og mange vurderinger som må gjøres, sier hun.

Venter godkjenning

– Dersom slike hjemmetester blir godkjent av norske helsemyndigheter, må de gjennom grundige kvalitetstester for å se om dette vil være aktuelt å selge i våre apotek, sier kommunikasjonssjef Silje Ensrud i Apotek 1.

Hun mener også det er vanskelig å spå hvordan pågangen for hjemmetest for covid-19 ville blitt i Norge.

– Vi ser generelt at salget av smittevernutstyr er jevnt høyt, og at dette fortsatt har et høyt fokus hos folk, sier Ensrud.

KORONATEST: Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet forteller at de følger situasjonen tett med tanke på nye testmetoder. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nytt testtilbud hjemmme

I Norge er det etter lovverket bare helsepersonell som kan diagnostisere covid-19.

Svein Lie i Helsedirektoratet forteller at hjemmetester alltid vil være mindre presise enn tester tatt og analysert i regi av helsepersonell.

– Det er viktig at prøven er tatt på riktig måte, og med de testene vi har i dag er det er svært vanskelig å få det til av personer uten opplæring. Resultatet av en slik hjemmetest vil kanskje kunne fungere som en pekepinne, men foreløpig vil ikke Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefale slik testing, sier Lie.

Han forteller at ny teknologi utvikles stadig, og at de følger situasjonen tett med tanke på nye testmetoder.

– Vi jobber for å få opp et testtilbud med spyttprøver. Selve prøven vi da kunne tas hjemme, men må analyseres og besvares fra et laboratorium, sier Lie.

Usikker prislapp i Norge

Forskere ved Harvard har vært blant de største pådriverne for billige, koronatester folk kan ta hjemme.

Dr. Michael Mina ved Harvard mener at Ellume-testen er en «et flott tillegg» til eksisterende koronatester. Samtidig problematiserer han prisen.

– Dette er en milepæl med forbehold. Jeg håper bare ikke at den bidrar til at det blir større forskjell mellom de som har og de som ikke har, sier Mina til AP.

Ingen av apotekene TV 2 har spurt, har villet oppgi en mulig pris om testene kommer på markedet i Norge.

– Prisnivået må være slik at dette er en reell mulighet for befolkningen, sier Thune i Boots apotek.