Representantenes hus overkjører Trumps veto

Stemmetallene i Huset var 322 for å overkjøre vetoet og 87 imot, godt over de to tredeler av stemmene som trengtes.

Det betyr at rundt halvparten av republikanerne valgte å stemme mot Trump og slutte seg til demokratene i avstemningen.

Senatet, der det også kreves to tredels flertall, ventes å stemme på samme måte senere denne uka.

Avstemningen er et ydmykende nederlag for presidenten. Dersom vedtaket blir det samme i Senatet, er det første gangen at Kongressen overkjører et veto fra Trump.

Trump la lille julaften ned veto mot forsvarsbudsjettet på 740,5 milliarder dollar, selv om det var vedtatt med stort flertall i både Representantenes hus og Senatet.

Årsaken til at Trump la ned veto er flere. Han er misfornøyd med at budsjettet ikke innebærer fjerning av en lov som gir sosiale medier som Facebook og Twitter rettslig beskyttelse. Han er også sterkt imot at ti militærbaser skal kunne skifte navn ettersom de er oppkalt etter omdiskuterte sørstatsgeneraler.

