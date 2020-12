Advarer bilister på hele Østlandet: – Vær oppmerksom

Gjøvikbanen har vært stengt siden mandag som følge av trefall over toglinjene. På grunn av flere trefall som følge av tung snø, vil Gjøvikbanen forbli stengt mellom Hakadal og Harestua hele tirsdagen.

– Det meldes om flere trær som ligger i veibanen eller er i fare for å falle ned på hele Østlandet. Vær oppmerksom og kjør forsiktig, skriver Vegtrafikksentralen øst på Twitter.

Fylkesvei 1602 mellom Hurdal og Minnesund i Viken er midlertidig stengt på grunn av rydding av trær.

Dette arbeidet starter opp igjen klokken 10, da arbeiderne trenger dagslys.

Mye jobb

Trafikkoperatør Anne Hårstad i Vegtrafikksentralen øst forteller til TV 2 at det har vært enormt mye arbeid de siste dagene.

– Vi har entreprenører som jobber på spreng for å rydde trær, og gjøre det sikkert for bilistene, sier hun.

I går var det spesielt mange som tok kontakt med Vegtrafikksentralen.

– I går hadde vi 315 saker, som er i overkant mye. Mange av de sakene hadde flere henvendelser også, så totalen er nok dobbelt av det, sier Hårstad.

På fylkesvei 120 mellom Gjerdrum og Skedsmo er det mange trær som har falt de siste dagene.

– Et og annet tre faller fortsatt. Per nå har vi i overkant av 20 trær som faretruende nær for å falle, sier hun.

To årsaker til at det faller så mye trær

Videre på samme vei, mellom Flateby og Lillestrøm blir det ryddet for trær fortløpende. Ifølge Hårstad er det mange trær som henger lavt.

– Hvorfor faller det så mye trær?

– Det er to årsaker. Det ene er snømengden som har kommet de siste dagene. I tillegg er det stor mangel på tæl, som gjør at det er større sjanse for at trærne faller med rot og alt, forklarer Hårstad.

Det meldes om flere trær som ligger i veibanen eller er i fare for å falle ned på hele Østlandet. Vær oppmerksom og kjør forsiktig. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) December 29, 2020

– Har dere fått meldinger om noen ulykker?

– Nei, ikke foreløpig. Vi har fått meldinger fra folk som har kommet i etterkant av et trefall. Men det kan være potensielt være farlig. Det er en umulig oppgave å holde oversikt over alle potensielle trær som kan falle, men det jobbes med å sikre veiene, sier hun.

– Hva tenker du om situasjonen?

– Det er helt enormt. I år er det noen som får mye ved, sier Hårstad.