Gjøvikbanen stengt hele tirsdag

Bane NOR opplyser at Gjøvikbanen blir stengt mellom Hakadal og Harestua hele tirsdag.

Mandag ble Gjøvikbanen stengt etter at et tre falt over toglinjene i området ved Stryken.

På grunn av flere trefall som føle av tung snø, vil Gjøvikbanen forbli stengt mellom Hakadal og Harestua hele tirsdagen.

Bane NOR skriver på Twitter at mye tung snø kan knekke flere trær, og at det gjør utbedring av kjøreledningen krevende.

– Vi beklager ulempene, skriver selskapet.

Vy opplyser at de er alternativ transport forbi den stengte delen.

– Resten av strekningen går, men det kan bli forsinkelser.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.