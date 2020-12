Kontroversiell scoring i hockeyderby - dømte mål uten at TV-bildene viste at pucken var inne

Stjernen 3-2 Sparta e.o.o

Da Stjernen og Spartet tok til isen i Stjernehallen i Fjordkraft-ligaen mandag kveld var det duket for et skikkelig lokalderby. Kampen endte 3-2 til hjemmelaget etter straffer, men det var 2-2-målet like før slutt som skulle få mest oppmerksomhet i gamle Østfold.

Skuddet fra Timothy McGauley 69 sekunder før slutt ble dømt inne av dommer Ove Lykke. Da det ble jublet for mål gikk dommerteamet til monitor for å sjekke at målet skulle bli stående.

Det var bare ett problem: Det var umulig å se på TV-bildene om pucken var inne eller ikke.

Likevel ble det dømt utligning til 2-2 av dommer Ove Lykke.

Forklaringen

Dommersjef i Norges Ishockeyforbund, Geir Thomas Olsen, sier at dommerne fulgte regelverket til punkt og prikke. Han forklarer avgjørelsen slik:

– Dommerens avgjørelse på isen er at det er mål, og da må video motbevise det. Som vi så på bildene så er det verken bevis for eller imot. "Inconclusive", som det står i regelverket, sier Olsen til TV 2 etter kampen og fortsetter:

– Ove dømmer mål fordi han sier han ser pucken i mål. Han står jo bedre til enn kamera fra hjørnet. Det er det vi har. Han dømmer jo ikke mål hvis han ikke mener at han ser at pucken er inne.

– Avgjørelsen blir ikke omgjort fordi bildene ikke er sikre.

Snudde kampen

I Stjernehallen var det Sparta som tok en tidlig tomålsledelse i første periode. Santeri Saari og Kristian Jakobsson scoret for sarpingene etter henholdsvis sju og ni minutter.

Timothy McGauley reduserte først i det tolvte miuttet før den kontroversielle utligningen satt med 69 sekunder igjen av ordinær tid var omme.

Stjernen vant så 3-2 på straffer og vant dermed også kampen med samme sifre. Arttu Niskakangas satte den avgjørende straffen.