Vålerenga slo serielederen i dramatisk toppkamp – Storhamar vant mjøsderbyet

Tobias Lindström ble en viktig bidragsyter for Oslo-klubben med tre scoringer. To av dem kom sent i oppgjøret og fulgte en formidabel snuoperasjon fra hjemmelaget.

På tampen satte Martin Røymark inn 6-4-målet.

Vålerenga åpnet forrykende på borteis og scoret tre ganger i løpet av de første 12 minuttene av åpningsperioden. Nevnte Lindström satte inn 3-0-scoringen.

Slo tilbake

Da så serielederen ut til å være i kjempet i kne, men hjemmelaget reiste seg og kom fryktelig tilbake. Scoringer av Thomas Valkvæ Olsen, Hampus Gustafsson og Victor Björkung sørget for at det var balanse i regnskapet tidlig i tredje periode.

Med drøyt ti minutter igjen sendte Fredrik Bjørndal vertene foran med 4-3, før Lindström snudde kampen til Vålerenga-ledelse 5-4 med to raske fulltreffere.

Røymarks scoring kom med to sekunder igjen å spille.

Tross tapet har Frisk Asker fortsatt en komfortabel ledelsen på toppen av tabellen. Serietoer Storhamar, som slo Lillehammer 4-1 i mandagens mjøsderby, følger fem poeng bak.

Tredjeplasserte Vålerenga har på sin side ni poeng opp til tabelltoppen.

Seier for tabelljumboen

Stavanger hadde små problemer med å beseire mer beskjedent plasserte Narvik mandag. Sju forskjellige målscorere sto bak rogalandsklubbens scoringer i 7-1-seieren. Markus Søberg satte punktum rett før slutt.

Stavanger klatret med seieren forbi Lillehammer til fjerdeplass på tabellen.

Tabelljumbo Grüner tok på sin side sesongens andre seier da Manglerud Star ble slått 3-2. Nicolai Eliesen ble matchvinner seks minutter ut i tredje periode.

Lokaloppgjøret mellom Stjernen og Sparta måtte avgjøres på straffeslag etter at det sto 2-2 etter tre perioder. Til slutt stakk Stjernen av med det ekstra poenget.

