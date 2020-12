Polen kan likevel få delta i hoppuka etter negativ virustest

Det ble klart etter et krisemøte med ledere for de ulike deltakernasjonene mandag kveld. Det bekrefter hoppsjef Clas Brede Bråthen overfor NTB.

– Forutsetningen er at den tredje testen som er tatt i dag er negativ, sier han til NTB.

Svaret på den avgjørende testen kommer tirsdag morgen. Dersom også den er negativ, strykes mandagens kvalifisering.

– Det betyr i praksis at startlista i rennet blir sånn den var til kvalifiseringen. Alle får hoppe, sier hoppsjef Bråthen.

Han er glad for åpningen som nå er gitt for polsk deltakelse.

– Veldig bra. Jeg tenker at vi må ha stor respekt for tyske helsemyndigheter, den lokale arrangøren og FIS som hele tiden prøver å få til ting i en svært vanskelig situasjon. Vi som en liten sport må gjøre kloke beslutninger når vi blir gitt denne tilliten. Det føler jeg dette vil være, dersom den siste testen er negativ, sier han.

Hoppsjefen sier at det også handler om å vise respekt for Polen som en betydningsfull hoppnasjon.

Positiv søndag

Muranka testet søndag positivt på koronaviruset forut for hoppukeåpningen i Oberstdorf. Det førte til at hele det polske laget ble nektet å delta i mandagens kvalifisering i Schattenbergbakken.

Avgjørelsen fra tyske helsemyndigheter satte i utgangspunktet også en stopper for Polens deltakelse i tirsdagens renn, og sammenlagtsjansene syntes også å være over for regjerende mester Dawid Kubacki og hans lagkamerater.

Mandag kveld meldte imidlertid flere polske medier, blant dem avisen Gazeta og TV-kanalen TVP at Muranka tidligere på dagen avga en virustest som viste seg å være negativ.

Sak på høyeste hold

I etterkant ble det jobbet iherdig fra polsk side for å sørge for at Polen likevel blir representert når hoppuka innledes tirsdag. Skipresident Apoloniusz Tajner var blant dem som krevde at beslutningen om startnekt ble omgjort.

Også landets idrettsminister Piotr Glinski varslet på sin Twitter-konto at saken ble jobbet med fra høyeste hold.

– Vi er i kontakt med presidenten i skiforbundet. Vi vil kreve at de polske hopperne gjeninnsettes i konkurransen fra i morgen, skrev han.

Samtlige i den polske leiren var gjennom en ny runde med tester mandag. Svarene på disse foreligger etter planen tirsdag morgen. Er disse negative, blir det altså hopping for Muranka og lagkameratene.

Østerrikske Philipp Aschenwald vant mandagens kvalifisering i Oberstdorf foran Halvor Egner Granerud. Nordmannen er den store sammenlagtfavoritten i hoppuka etter fem strake seirer i verdenscupen.

