Solvik-Olsen åpner eksklusjonssak mot bydelsleder i Oslo Frp

Frps sentralstyre ekskluderte før jul den nasjonalkonservative fylkeslederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen. Nå har partiet sendt et nytt varsel om eksklusjon.

Denne gang mot Arne Østreng, som er leder for bydelslaget Nordre Aker Frp. Dette var lokallaget til Ugland Jacobsen før han ble fratatt sitt Frp-medlemskap 15. desember.

Etter eksklusjonen av Ugland Jacobsen talte Østreng partiledelsen midt i mot, og det straffer seg.

Fikk brev rett før jul

Østreng kalte avsettelse av Ugland Jacobsen «feigt» og nedleggelsen av det tidligere fylkesstyret i Oslo Frp «diktatorisk».

SLÅR TILBAKE: Ketil Solvik-Olsen leder interimstyret i Oslo Frp. Nå har de åpnet eksklusjonssak mot nok et medlem av partiet. Foto: Berit Roald

Det ble for sterk kost for interimstyret i Oslo Frp, som ledes av den profilerte politikeren Ketil Solvik-Olsen.

I et brev til Østreng 21. desember framgår det at interimstyret mener Østrengs uttalelser vil kunne ha skadet partiets og partimedlemmers omdømme.

På bakgrunn av uttalelser til TV 2 og NRK vedtok Solvik-Olsen og de andre medlemmene i det fungerende fylkesstyret å åpne sak om å frata Østreng hans medlemskap i Frp.

«Arne Østreng har gjennom sine offentlige uttalelser i forbindelse med blant annet sentralstyrets vedtak om å frata Geir Ugland Jacobsen sitt FrP-medlemskap offentlig uttalt seg på en slik måte at det kan ha skadet partiets og partimedlemmers omdømme», heter det i vedtaket.

Mener Jacobsen er syndebukk

Som bakgrunn for eksklusjonssaken blir det konkret vist til tre uttalelser.

FERDIG: Geir Ugland Jacobsen, tidligere leder i Oslo Frp ble ekskludert fra partiet. Nå varsles det en ny eksklusjon fra sentralstyret. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den første om Ugland Jacobsen:

«Geir Ugland Jacobsen er gjort til syndebukk for ledelsens og sentralstyrets forsømmelser».

I uttalelsen skrev Østreng at det var «feigt» å ekskludere Ugland Jacobsen.

Det vises videre til en uttalelse, der Østreng kaller sentralstyrets nedleggelse av fylkesstyret for diktatorisk og at det «viser en forakt for eget parti og demokratiske prinsipper».

En kritisk uttalelse om nestleder Sylvi Listhaugs nedsabling av de nasjonalkonservative falt heller ikke i god jord.

Solvik-Olsen har ikke svart på henvendelser fra TV 2 om eksklusjonssaken.

– Voldtekt av partiet

Østreng har fått mulighet til å uttale seg om saken innen 5. januar, men sier at han ikke ser noen hensikt med å gjøre det.

– Jeg ønsker meg ikke tilbake til et parti som har mistet sin identitet og relevans, sier Østreng.

Partidemokratiet er blitt en illusjon, mener han.

– Det foregår en internt maktkamp. Situasjonen oppleves av mange som en voldtekt av grunnverdiene i partiprogrammet og et svik mot partiets tillitsvalgte, medlemmer og velgeresier sier Østreng.

Ville fjerne Siv Jensen

TV 2 har tidligere skrevet at Nordre Aker Frp foreslo å vrake Siv Jensen på stortingsvalgslisten, og sette inn nasjonalkonservative Christian Tybring-Gjedde på topp, foran Carl I. Hagen og Ugland Jacobsen.

I en kommentar til forslaget sa Ugland Jacobsen at det var en «besnærende tanke»

Ugland Jacobsen ble anklaget for å ha undergravet partileder Siv Jensens posisjon.

– Ugland Jacobsen har gjentatte ganger skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte. Frp trenger tillitsvalgte som bidrar positivt til å bygge partiet. Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp, uttalte Listhaug på sentralstyrets pressekonferanse.

– Jeg reagerer mest på at fylkeslaget nå legges ned. Takhøyden i partiet er nå i praksis ikke-eksisterende, sa Ugland Jacobsen til TV 2