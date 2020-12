Ute av fengsel - dette gjenstår av straffen

Den amerikanske «Full house»-skuespilleren Lori Loughlin (56) ble dømt til to måneder i fengsel etter den såkalte universitetsskandalen, hvor 50 velstående foreldre ble anklaget for bedrageri.

Loughlin og ektemannen Mossimo Giannulli var tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, over 4,5 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på University of Southern California. Nå melder E! at Loughlin er løslatt.

Ikke ferdig med dommen

Skuespilleren skal ha vært innsatt ved FCI-Dublin i nordre California. Opprinnelig skulle hun har startet soningen den 19. november, men ble innsatt tidligere i oktober.

Dette var angivelig for å rekke hjem til jul, noe hun trolig likevel ikke gjorde. Journaler fra fengselet viser at hun ble løslatt mandag 28. desember, selv om hun egentlig skulle få komme ut den 27. desember.

Dommen hennes inkluderer fortsatt to års overvåket løslatelse, samt 100 timers samfunnstjeneste. Loughlin ble pålagt å betale en bot på 150.000 dollar, omtrent 1,5 millioner norske kroner, som hun har betalt.

Loughlin sin domfellelse fant sted etter at døtrene Olivia Jade og Isabella Rose Gianulli ble oppført som rekrutter på universitetets ro-lag, til tross for at ingen av dem drev med roing.

Døtrene skal ha vært «svært fortvilet» ifølge E!, da moren deres måtte i fengsel. Til E! skal kilder nær Olivia Jade angivelig ha fortalt at datteren var ekstremt flau over de iscenesatte ro-bildene hun stilte opp i for å bli tatt inn på universitetet som idrettsutøver.

Massimo Gianulli soner fortsatt sin fengselsstraff på fem måneder, men har betalt boten på 250.000 dollar, tilsvarende 2,5 millioner kroner.

Begge foreldrene erkjente straffeskyld.

Forstod at det var galt

Under straffutmålingen i august skal Loughlin ha uttrykt anger overfor dommeren.

– Jeg ignorerte magefølelsen og lot meg svinge fra mitt moralske kompass. Jeg trodde jeg handlet av kjærlighet til barna mine, men i realiteten understreket det og reduserte bare mine døtres evner og prestasjoner, sa hun.

Da begge foreldrene var fengslet, snakket den yngste datteren Olivia Jade ut for første gang siden skandalen.

På «Red Table Talk» den 8. desember, med programleder Jada Pinkett Smith, Willow Smith og Adrienne Banfield Norris, fortalte 21-åringen at hun lenge hadde levd i sin egen boble og ikke hadde forstått at det som foreldrene gjorde var galt.

– Det er pinlig i seg selv at jeg gikk rundt hele 20 år av livet mitt, og ikke skjønte at jeg har et vanvittig privilegium. Man går rundt som et plakat-barn for hvitt privilegium uten å ane det, sa hun blant annet.