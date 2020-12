Ny skuffelse for Chelsea

Chelsea 1-1 Aston Villa

Se Girouds scoring øverst!

Frank Lampards menn hadde tapt tre av de fire siste kampene i Premier League før kampen mot formsterke Aston Villa.

Olivier Giroud, som fikk en sjelden mulighet fra start i Premier League, sendte hjemmelaget i føringen etter 34 minutter.

Den ledelsen ble utlignet fem minutter etter hvilen av gjestenes store formspiller Anwar El Ghazi. Marokkaneren har scoret fem mål på de fem siste ligakampene for Aston Villa.

– Jeg er veldig fornøyd med uavgjort mot Chelsea. De er et bra lag, sier El Ghazi etter kampen.

Flere mål ble det ikke på Stamford Bridge. Chelsea har nå kun vunnet en av de fem siste i ligaen.

– Dette var en toppkamp, oppsummerer Brede Hangeland og skryter av nivået på kampen ettersom begge lag spilte kamp for to dager siden.

– Klasse

Fra tapet mot Arsenal gjorde Lampard flere endringer på laget. Deriblant var Olivier Giroud kommet inn fra start, noe som skulle vise seg å være en genistrek.

Elleve minutter før hvilen fikk de blå uttelling da Giroud satte hodet til et innlegg fra Ben Chilwell. Den franske spissen løp seg fri i Villa-boksen og vartet opp med en kontant og elegant stupheading som fant nettmaskene bak Emiliano Martínez.

– Her finner man ingen feil, det er bare klasse, sier Hangeland om målet, som heller ville rose Giroud enn å rise Villas forsvarsarbeid.

Fem på fem for El Ghazi

En jevnspilt førsteomgang endte med ledelse til hjemmelaget. Men Aston Villa, som har vunnet åtte av tretten kamper i Premier League denne sesongen, slo tilbake i Vest-London. Fem minutter etter pause la Matthew Cash inn fra høyre. På bakre dukket Anwar El Ghazi opp og hamret inn utligningen for Villa med en hard volley. Utligningsmålet var El Ghazis femte scoring på 16 dager i desember.

Midtveis i andreomgang fikk Chelsea et mål annullert for offside. Christian Pulisic headet mot mål, men amerikaneren sto klart på feil side. Da hjalp det lite at ballen ble satt i mål like etterpå.

Andreomgangen svinget fremt og tilbake. Villas John McGinn hamret ballen i tverrligger rett etterpå Chelseas annullerte mål. Lampards målvakt Eduoard Mendy kunne ikke gjøre annet enn å se på prosjektilet fra 25 meter som traff krysstangen og spratt ut av spill.

Mot slutten av kampen var det hjemmelaget som fikk de største sjansene til å avgjøre. Timo Werner forsøkte seg fra hjørnet av sekstenmeteren med litt under ti minutter igjen, men forsøket gikk over.

Da var Chilwell nærmere to og et halvt minutt på overtid. På hel volley dundret backen til og skuddet gikk like utenfor lengste stolpe. Det ble kampens siste store sjanse og kampen endte med poengdeling.

Chelsea ligger nå på 6. plass i Premier League med 26 poeng. Aston Villa ligger én plass over med samme poengsum og to kamper mindre spilt.