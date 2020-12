Brannvesenet advarer: – På nivå med tiårsflom

Vannstanden i Akerselva er svært høy, og brannvesenet opplyser at flere eiendommer har fått vann inn i kjellere.

– Vi oppfordrer folk til å være aktsomme når de ferdes ved Akerselva, sier vaktkommandør Eirik Sundt Fredriksen ved 110-sentralen i Oslo.

Det er høy vannstand og stri strøm i elva som følge av mye nedbør.

– Det er veldig høy vannføring. Det er på nivå med tiårsflom, sier vaktkommandøren.

– Det er antakelig spennende å se på for mange, men man bør være varsom og tenke på at det også er glatt med snø og is, legger han til.

Han forteller at brannvesenet følger situasjonen tett.

– Det er noen tilliggende eiendommer som har fått vann i kjellere, sier han.

PUMPER: Ved Vulkan i Oslo har noen eiendommer fått vann inn i kjellere. Foto: William Jobling/TV 2

Den høye vannstanden i Akerselva skyldes at det har vært mye nedbør de siste dagene. Det har også ført til en del tung snø på Østlandet, sier Sundt Fredriksen.

– Det har ført til en del trefall over ledninger og veier, så vi holder på å bistå flere steder, blant annet på E16, sier han.