Ellevilt kvalikdrama - Mjøndalen sikret plassen sju minutter på overtid

Mjøndalen 3-2 Sogndal

I en rekordsein kvalifiseringskamp til Eliteserien barket Mjøndalen og Sogndal sammen i vinterkulden på Intility Arena.

Der det var snø før avspark og kaldt i luften denne desemberkvelden var det i motsetning et fullstendig kok på banen.

Tidligere Sogndal-spiller Ole Amund Sveen sendte Mjøndalen i ledelsen i førsteomgang, men en straffescoring etter 79 minutter fra Akor Jerome Adams og et drømmetreff fra Tomas Kristoffersen sørget for Sogndal-ledelse.

To minutter for ordinær tid var omme scoret Sveen igjen og sørget for 2-2 før Markus Nakkim avgjorde for bruntrøyene hele sju minutter på overtid.

– Jeg har aldri opplevd maken, sier Vegard Hansen til Eurosport etter kampen.

– Mjøndalen har en tendens til å klare det når det virkelig gjelder, oppsummerer treneren.

Sveen-scoring

I motsetning til tidligere år har årets kvalifiseringsrunder blitt gjennomført som enkeltoppgjør for å få sesongen fullført før 2021. Da ingen av lagene skulle ha hjemmebanefordel i finalen ble den spilt på Vålerengas hjemmebane i Oslo.

Mjøndalen tok seg opp på den viktige 14. plassen i Eliteserien i siste serierunde da bruntrøyene slo Aalesund 3-0, mens Start tapte 0-4 for Vålerenga og rykket direkte ned til OBOS-ligaen. Sogndal på sin side slo Ranheim 3-1 i semifinalen i kvalifiseringen.

I hovedstaden var det Mjøndalen som startet best, og laget fra Nedre Eiker scoret etter kun ni minutter. Et frispark fra Martin Ovenstad ble flikket videre av tidligere Sogndal-spilller Ole Amund Sveen. Ballen gikk gjennom hele feltet, mellom beina på Sondre Liseth, via lengste stolpe og inn.

Saftkokerne fikk en stor sjanse til å utligne fem minutter senere. Tomas Totland dro seg ned langs venstresiden og la inn til motsatt back Daniel Eid som kom skliende inn på bakre stolpe. Avslutningen gikk like til side for mål.

To miutter senere forærte Sogndal-keeper Renze Fij en scoring til Mjøndalen da et svakt utspill gikk rett i beina på målscorer Sveen. Den nederlanske målvakten fikk akkurt fingertuppene på chippen til Sveen og ballen gikk til hjørnespark.

Eirik Bakkes lag forsøkte seg med skudd fra distanse, men maktet ikke å overliste Sosha Makani i de brunes mål. Mjøndalen til pause med ettmålsledelse.

Hodesmell og dødballsjanser

Ti minutter etter hvilen var Mjøndalen svært nære ved å doble ledelsen. Et hjørnespark endte i klabb og babb i Sogndal-boksen før en heading mot mål til slutt ble blokkert på streken. Sogndal slapp med skrekken.

Andreomgangen var dominert av dødballer og et desperat Sogndal som jaktet en viktig utligning. Etter et hjørnespark etter timen dundret hodene til Sveen og Eid sammen og begge gikk i bakken. Heldigvis gikk det fint med begge spillerne og begge kunne fortsette kampen tross den blodige smellen.

Trøkket mot Makanis mål fortsatte og etter 69 minutter fikk Bakkes menn en gedigen sjanse til å utligne.

Et frispark ble slått inn i feltet og landet fem meter fra Mjøndalens mål, men hverken Mathias Blårud eller innbytter Kristoffer Hoven fikk pirket inn 1-1.

Høydramatisk avslutning

Sogndal jaktet utligning og elleve minutter før slutt fikk Eirik Bakkes menn sjansen fra straffemerket. Markus Nakkim meide ned Akor Jerome Adams, som var kommet inn fra benken. Dommer Tom Harald Hagen dømte straffe, og Adams satte den i mål til 1-1.

Minuttet senere banket Tomas Kristoffersen inn Sogndals ledermål. Et kremmerhus gikk via Christian Gauseth og i nettet bak en sjanseløs Makani. Sogndal i føringen for første gang i kampen.

Dramatikken skulle ikke stoppe der. Den var så vidt begynt. To minutter før slutt dukket Sveen opp igjen med nok et stikk til sin tidligere klubb. Sondre Solholm Johansen vartet opp med en akrobatisk pasning til Sveen som sto ledig på bakre stolpe og satte enkelt inn 2-2. Reprisen viste at midtbanespilleren sto i offside.

– Klink offside, men dette er jo en del av sjarmen, skriver TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter om utligningsmålet.

Markus Nakkim, som ga bort straffesparket i forkant av 1-1, avgjorde kampen sju minutter på overtid med en heading etter hjørnespark.

Mjøndalen blir dermed å se i Eliteserien i 2021, mens Sogndal må belage seg på nok en sesong i OBOS-ligaen.