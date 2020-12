Politiet om nyttårsaften: – Det blir annerledes i år

– Tradisjonelt sett har nyttårsaften vært hektisk natt. Men vi ser for oss at det blir annerledes i år, sier leder av geografisk tidsenhet Buskerud, politistasjonssjef Øyvind Aas.

Han peker på at det har blitt innført både nasjonale og lokale koronatiltak som begrenser muligheten for at mange kan samles for å feire at året er forbi, og at et nytt er i emning.

– Her i Drammen har kommunen gjort sitt for å hindre at mange mennesker samles, blant annet gjennom å avlyse fyrverkeriet, sier Aas.

Dermed tror Aas at årets nyttårsaften vil bli av det bedagelige slaget for politiet.

– Vi pleier å ha mye folk på jobb på nyttårsaften, men vi har ikke tatt høyde for at denne kvelden blir noe travlere enn tidligere. Basert på erfaringene fra romjulen og tidligere i år, så tror jeg at dette blir en rolig nyttårsaften.

Gjør justeringer

Politiet vil av taktiske årsaker ikke si noe om de oppbemanner, eller nedbemanner, ved årets nyttårsfeiring.

– Det jeg kan si er at vi generelt sett har god bemanning på nyttårsaften, og så vil vi gjøre noen småjusteringer i bemanningen på nyttårsaften i år, sier politiinspektør i Øst politidistrikt, Olav Unnestad.

– Men konkrete tall kan du ikke få av meg, fortsetter han.

Han er imidlertid enig med Aas at en dempet nyttårsfeiring kan gi færre oppdrag for politiet.

– Med stengte utesteder og andre smitteverntiltak så kan jo det fort bli tilfellet. Jeg håper i hvert fall det, sier politiinspektøren.

Smitteverntiltak

Flere kommuner har innført forbud mot offentlige arrangementer innendørs, og det foreligger også nasjonale begrensninger for utendørsarrangementer.

Privatfester kan maks ha ti gjester, dersom man ikke allerede har invitert ti gjester to ganger tidligere i løpet av romjulen.

Selv om de folkerike markeringene uteblir, sier fungerende stabssjef i Oslo politidistrikt, Henrik Hartmann, at politiet i hovedstaden vil være parate uansett.

– Vi har tilstrekkelig med folk på jobb og er forberedt på å rykke ut på meldinger om brudd på smittevernbestemmelsene, i tillegg til andre oppdrag, sier Hartmann.