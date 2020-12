Slik blir været nyttårsaften

Det nærmer seg slutten på 2020 – året som nok ikke helt ble slik noen hadde sett for seg.

De siste dagene har det vært svært kraftig vind og mye nedbør en rekke steder i Sør-Norge, men nå skal dette voldsomme været snart roe seg noe ned.

– Mandag er det en del nedbør i Sør-Norge, mest øst i Agder og Telemark, og det faller som snø flere steder. På Vestlandet vil nedbøren avta utover dagen, og det vil komme litt snø i grensetraktene i Nordland og østlige deler av Finnmark, sier vakthavende meteorolog Stig Arild Fagerli ved StormGeo til TV 2.

Roligere vær

De neste dagene vil det bli liggende et høytrykk i øst, mens et lavtrykk over Den engelske kanal flytter seg over Danmark.

– Det vil ikke bli mye vind de neste dagene, men på Sør- og Østlandet vil det bli en del nedbør, sier Fagerli.

Nordover vil været bli bedre enn i sør. Det vil komme en del snø i grensetraktene i Nordland, men Fagerli poengterer at dette er områder der det ikke bor noe særlig folk.

Lavtrykket over Danmark vil trolig bli liggende der til onsdag, så denne dagen vil været bli relativt lik tirsdag.

Dårlige kjøreforhold

De siste dagene har det vært problemer på flere grenseoverganger rundt i landet, og Fagerli mener kjøreforholdene de neste dagene vil bli bedre.

– Likevel må man huske på at det er desember, særlig om du skal over fjellet. Det vil komme en del snø i fjellet, og kan være svært glatt på veiene. Så skal du ut og kjøre, så ta hensyn til forholdene, oppfordrer han.

Nyttårsaften

Nyttårsaften er tre dager unna. Hvordan ser været ut for årets siste dag?

– Det er foreløpig litt usikkert, fordi det kommer små lavtrykk som vil være med å påvirke. Slik det ser ut nå, vil det bli met skyer og nedbør på kvelden nyttårsaften i Møre og Romsdal og Vestland, sier han.

Meteorologen sier at også Trøndelag ser ut til å kunne få skyer og nedbør på kvelden nyttårsaften, og at skydekket vil bli noe varierende på Øst- og Sørlandet.

– Men det vil være lite vind, og ikke noe særlig nedbør, så det bør være mulig å se nyttårsrakettene over store deler av landet, sier han.

I nord kan det foreløpig se ut til at det vil bli en del vind i kyststrøk, men ellers klart og fint.