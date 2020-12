Cifuentes fra Sandefjord til dansk fotball

AaB bekrefter at tidligere Sandefjord-trener Marti Cifuentes er klubbens nye trener.

Marti Cifuentes (38) ble mandag presentert som AaBs nye hovedtrener.

Spanjolen kommer fra to sesonger med suksess i Sandefjord og har skrevet under en kontrakt som strekker seg frem til sommeren 2023 med Aalborg-klubben, som ligger på sjuendeplass i den danske Superligaen.

Cifuentes blir trener for blant andre Iver Fossum og Daniel Granli i AaB. Inge André Olsen er sportssjef i klubben.

I høst ble det klart at Cifuentes og hans trenerteam ikke kom til å bli værende i Sandefjord. Klubben pekte på økonomien og uttalte at trenerlønningene utgjorde en for stor kostnad.

Cifuentes førte Sandefjord tilbake til Eliteserien i 2019 og en ellevteplass i år. Han er kjent som en utradisjonell type og er blitt møtt med kritikk for få være for kravstor og krevende i møte med omgivelsene.

Nå ser danskene frem til å bli ledet av Cifuentes, som var blant de beste kandidatene til å ta over jobben etter at Jacob Friis ga seg i oktober av personlige grunner.

– Vi har hatt en lang og grundig prosess, hvor vi hele veien har hatt Marti som en av våre absolutte toppkandidater. Og etter at vi fikk snevret inn feltet, ble han også vårt foretrukne valg, sier Olsen i en pressemelding.

– Marti, som er et av de største trenertalentene i skandinavisk fotball, har dessuten gitt et sterkt og sympatisk inntrykk under samtalene, som er supplert med topp-referanser fra ulike sider.

Cifuentes begynner i den nye jobben 1. januar. Den danske ligaen er i gang igjen etter vinterpausen i starten av februar. AaB møter da FC København.