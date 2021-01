Milliongaven blir millionutgift: – Frykter liv kan gå tapt

– Stjørdal 2-1, det er Størdal 9-1, over.

BEKYMRET: Leder for landsråd for hjelpekorps, Kjersti Løvik er bekymret over mangelen på nødnett-terminaler i Norge. Foto: Finn Erik Robstad

Kjersti Løvik slipper knappen på nødnett-terminalen og venter på svar.

Hun er lederen for Landsråd for hjelpekorps og har vært med i Røde Kors i 14 år. Få vet bedre hvor avgjørende det er å kunne kommunisere med alle nødetatene og de andre frivillige på redningsoppdrag.

– Nødnett-terminaler er et livsviktig verktøy. Uten den kan vi ikke gjøre jobben vår, forteller Kjersti Løvik til TV 2.

Den frivillige redningstjenesten, som blant annet består av Røde Kors, har i dag et kritisk underskudd på nødnett-terminaler. Ifølge Løvik mangler halvparten av de 10 000 frivillige muligheten til å kommunisere med andre på nødnettet.

Milliongaven blir millionutgift

Gleden var derfor stor da paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten, FORF, fikk 54 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen rett før jul. Pengene skal blant annet gå til rekruttering og innkjøp av flere nødnett-terminaler.

FÅR 54 MILLIONER: Leder for gavetildeling i Gjensidigestiftelsen, Ingrid Tollånes overrekker 54 millioner kroner til daglig leder i FORF, Bente Asphaug. Foto: Finn Erik Robstad

Men:

For at nødnett-terminalene skal kunne fungere må Røde Kors og de andre i den frivillige beredskapen betale 5000 kroner per terminal årlig i abonnementskostnad til staten.

Innkjøp av de nye terminalene som trengs vil dermed utløse en kostnad på 32 millioner kroner i avgift.

– Det er penger som de frivillige ikke har, sier daglig leder i FORF, Bente Asphaug, til TV 2.

Asphaug understreker at pengene fra Gjensidigestiftelsen er en gudegave for den frivillige beredskapen i Norge. Men det vil ikke være mulig å gå til innkjøp av det utstyret de frivillige trenger aller mest dersom staten ikke dekker abonnementskostnaden til nye nødnett-terminaler.

– Hvis ikke vi får en garanti fra det offentlige på at de tar abonnementskostnadene, så har vi faktisk ikke råd til å kjøpe de, sier Asphaug til TV 2.

Ingen garantier

Statssekretæren Lars Jacob Hiim i Justisdepartementet sier til TV 2 at staten kan ikke love at de tar regningen for nye nødnett-terminalene, fordi budsjettet for neste år allerede er lagt.

– Vi har ikke noen annen løsning på det per i dag. Vi dekker i underkant av 6000 enheter for de frivillige per i dag, hvor vi også dekker abonnementskostnad, sier Hiim til TV 2, og legger til:

– Hvis de får noen nye enheter, så er det selvfølgelig noe vi må ta stilling til om det er noe vi kan gjøre i den ordinære budsjettprosessen.

Det betyr at den frivillige redningstjenesten selv må betale abonnementskostnader for neste år dersom de kjøper nye nødnett-terminaler.

STATEN BØR BETALE: Senterpartiets Jan Bøhler er klar på at han mener staten må ta regningen. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Staten bør ta regningen

Før jul fremmet Senterpartiet et forslag på Stortinget om å gi den frivillige redningstjenesten 20 millioner kroner ekstra for å dekke abonnementskostnadene knyttet til nye nødnett-terminaler. Men forslaget ble nedstemt.

– Jeg mener at vi må stille opp, når de stiller opp så mye som de gjør, og gjør så stor frivillig innsats. Da må vi også kunne rekke ut hånden og få til et spleiselag, en dugnad, sånn at dette kommer på plass, sier stortingspolitiker for Senterpartiet, Jan Bøhler til TV 2.

Nå krever Senterpartiet at de andre partiene snur, og at staten tar regningen for de nye nødnett-terminalene

– Den betydningen den frivillige redningstjenesten har for tryggheten i landet, den er uvurderlig. Det ville ikke fungert uten dem, så da må vi også levere fra det offentlige, sier Bøhler.

Frykter liv vil gå tapt

Kjersti Løvik mener den kritiske mangelen på nødnett-terminaler ikke kan fortsette. Hun håper de løser utfordringen så raskt som overhodet mulig.

– Vi er redd for at det ender med at det vil gå liv tapt fordi vi bruker lengre tid enn nødvendig på å komme oss ut og få søkt ordentlig, sier Løvik til TV 2.