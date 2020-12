Slik kan du forkorte reise-karantenen med tre døgn

Regjeringen opplyser mandag at de endrer karantenereglene.

I en pressemelding mandag opplyser Regjeringen at de endrer karantenereglene for reisende fra utlandet.

Endringen består i at reisende, dersom de tester negativt for koronavirus to ganger, kan få gå ut av karantenen etter syv dager.

Tidligere har alle reisende måtte være i karantene i ti dager.

Det er fremdeles frivillig å teste seg, men Regjeringen håper at flere vil gjøre dette etter at de nå endrer reglene.

Den første korona-testen må tas innen tre dager etter hjemreise, men den andre må tas tidligst syv døgn etter ankomst.

Den nye ordningen gjelder ikke for reisende som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst. For dem er det obligatorisk å teste seg, men de får likevel ikke forkortet innreisekarantene.

– Det er viktig å utsette spredningen av de mer smittsomme variantene av viruset til Norge så lenge som mulig. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få testet flest mulig av dem som reiser inn i landet, uten at dette går ut over annet viktig testarbeid knyttet til blant annet smittesporing og smittekarantene, sier helseminister Bent Høie.

Dersom reisende ikke ønsker å teste seg, må de være i karantene i 10 dager.

Den nye ordningen gjelder fra og med 29. desember klokken 08.