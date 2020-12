Mannen bak «Svampebob Firkant» er død

Tuck Tucker var hjernen bak de populære animasjons-seriene «Hei Arnold!» og «Svampebob Firkant». Han døde den 22. desember og ble bare 59 år gammel.

Dette melder hans egen familie på Facebook.

– Vi vet at han var elsket av alle han møtte, skriver Bailey Tucker i det hjerteskjærende innlegget.

Setter pris på deling

– Det er med et tungt og knust hjerte at familien Tucker kunngjør dødsfallet til Tuck Tucker, far, ektemann, sønn, bror og onkel, skriver familien under et bilde av Tucker som koser med en hund i finværet.

I tillegg skriver de at om noen har lyst til å dele sine minner og historier med Tucker, vil familien sette stor pris på det.

Animatøren var med på å skape flere kjente verk, blant annet «Pinocchio and the emperor of the night» fra 1987 og «Den lille havfruen» i 1989. Han regisserte flere episoder av «Hei Arnold!» for det amerikanske TV-nettverket Nickelodeon fra 1996 til 2004, samt «Hei Arnold!»-filmen i 2002.

Han jobbet også med «Svampebob Firkant»-filmen i 2004, og regisserte 47 episoder av serien fra 2007 til 2014.

Senest jobbet han med «Bob's burgers: The Movie» som skal gis ut i 2021 og fortsatt er under produksjon.

Hylles som en god venn

I en hyllest til Tucker, la «Hei Arnold!»-skeperen Craig Bratlett ut en Instagram-post hvor han beskriver 59-åringen som en god venn og strålende historieforteller.

– Jeg kommer alltid til å huske han ved tegnebordet sitt, armene svarte til albumene av grafitt, viskelærmerker overalt, mens han brakte karakterene mine til live, skriver Bartlett under bilder av «Hei Arnold!»-karakterene og legger til:

– Han ga og ga. Jeg savner han allerede, hjertet mitt er knust.

Årsaken til dødsfallet er hittil ukjent.