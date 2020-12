FHI: Høy risiko for at mutert virus vil spre seg i Norge

I en ny risikovurdering skriver Folkehelseinstituttet at det er høy risiko for at de muterte variantene av koronaviruset fra Storbritannia og Sør-Afrika vil spre seg i Norge.

I en ny risikorapport fra FHI publisert mandag går det fram at de anser risikoen som høy for at det muterte viruset fra Storbritannia og Sør-Afrika vil spre seg i Norge.

– Vi regner det som sannsynlig at varianten fra England er mer smittsom og at den før eller senere vil spre seg i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold, og legger til:

– Konsekvensene av dette avhenger av hvor godt vi klarer å bringe spredningen under kontroll.

FHI skriver videre at den mer smittsomme varianten av viruset vil kunne komme til å dominere epidemien fremover, slik vi allerede ser i deler av England.

De skriver også at konsekvensene av en variant med høyere smittsomhet vil bli at epidemien blir større, og at kontrolltiltakene må være sterkere.