Martine Halvorsen blir «bodyshamet» på Instagram: – Vil heller være tjukk enn slem

Etter at Martine Halvorsen kom hjem fra en treningsøkt, oppdaget hun en hat-kommentar som hadde tikket inn i innboksen.

«Du er så jævla feit din feite ku» .

Egentlig hadde hun ikke tenkt til å gi kommentaren oppmerksomhet, men hun bestemte seg for å legge den ut, med smilende bilde av seg selv i undertøyet.

– Ingen skal få bestemme hva jeg synes om meg selv, sier hun til God kveld Norge.

– Skikkelig ugreit

Dagen meldingen tikket inn hadde Halvorsen laget en poll på Instagram sin historie-funksjon hvor følgere kunne stille henne spørsmål om sex og samliv.

Da benyttet en anonym konto anledningen til å skrive en spydig kommentar istedenfor.

– Jeg tenkte egentlig: Herregud, jeg gidder å gi det oppmerksomhet en gang. Men så bestemte jeg meg for å legge det ut, med teksten: Jeg vil heller være tjukk enn slem i hvert fall, forteller Halvorsen.

På innlegget fikk hun enorm respons, blant annet modell Rawdah Mohammed viste sin støtte.

– Altså hvem faen, tenk å være så bitter! Du er så sykt vakker og stråler noe vanvittig! We love you, kommenterte modellen under innlegget.

Halvorsen forklarer at grunnen til at hun la ut innlegget var for å vise hva slags kommentarer hun kan få i innboksen.

– Jeg er nesten flau over hvor mye respons det fikk. Jeg la det ikke ut for å få høre hvor fin jeg er liksom, fordi det vet jeg! Neida, ler bloggeren og fortsetter:

– Det var for å vise at man faktisk får sånne kommentarer og belyse det litt. Det er ikke greit, det er faktisk skikkelig ugreit.

Feigt å gå etter utseende

– Da jeg så den, hadde jeg akkurat kommet hjem fra en treningsøkt og følte meg bra, men jeg vet jo at jeg kunne ha fått den kommentaren når jeg satt i sofahjørnet og følte meg dritt, og da er det ikke sikkert jeg hadde tatt det like pent, sier Halvorsen.

Halvorsen har vært en offentlig profil i flere år og har vendt seg til å håndtere at folk kommenterer mye på utseendet hennes. Likevel er de ikke alltid like lette å ignorere.

– Jeg synes jo at det er skikkelig feigt egentlig, å gå etter utseendet til folk på den måten. Det er klart at jeg har brukt veldig mye tid på å være lei meg over kommentarer, etter at jeg begynte med det jeg gjør, sier hun.

– Det er en sannhet i det at man kan få tusen hyggelige kommentarer, men så kommer den ene som stikker, som ikke er noe ålreit.

Halvorsen forteller at hun har tenkt mye på hatkommentarene og har jobbet med seg selv for å takle dem. De hun derimot synes mest synd på, er mennesket bak tastaturet.

– Den personen kan nok ikke ha det så innmari bra med selv, tenker jeg. Det er ikke meg det er synd på.

Ble truet på livet

Hun forteller at hun gjerne skulle likt å prate med de anonyme nett-trollene for å finne ut hva motivasjonen bak kan være. Hun har også anmeldt hatmeldinger tidligere.

For tre år siden måtte bloggeren gå til politiet da hun fikk en svært alvorlig trussel. Etter en TV-opptreden på God morgen Norge, der hun som 19-åring fortalte at hun ble overfalt utenfor sitt eget hjem, ble både hun og faren hennes truet på livet.

– Jeg har anmeldt tidligere. Jeg fikk en ganske alvorlig trussel som ble kategorisert som en drapstrussel. Den saken ble jo henlagt, sier 22-åringen.

Gjennom den prosessen lærte Halvorsen hvor vanskelig det er å ta anonyme hetsere, og det krever mye ressurser å følge opp. Derfor ønsker hun strengere tiltak for å være anonym på nettet.

– Jeg har jo heiet frem at man må logge inn med bank-ID på sosiale medier, for det hadde gjort det enklere å ta dem, sier hun og legger til:

– Jeg mener det er altfor enkelt å være en idiot på nett i dag.

Hun oppfordrer til at man skal anmelde, selv om det er en fare for at saken blir henlagt.

Føler seg heldig

Selv om Halvorsen mottar hat, har hun følgere som støtter henne og får stort sett mest positive tilbakemeldinger.

– Nå er jo jeg veldig heldig og får mye hyggelige kommentarer. Jeg har jo også så kule følgere at hvis det er noen som skriver noe stygt, så svarer de på det, sier bloggeren.

Hun forteller at man må ha litt bein i nesa for å tåle all hetsen man blir utsatt for, og at hun har stor respekt for de menneskene som opplever mer hat enn henne.

– Jeg skal ikke være så tøff i trynet og si at jeg ikke bryr meg, for jeg registrerer jo at hatet kommer og vier det oppmerksomhet.

Fikk et godt råd av pappa

Noen kommentarer kan stikke litt ekstra, men Halvorsen føler at hun har kommet et godt stykke på veien til å takle dem. Hun synes det er fint å kunne le av meldingen hun fikk etter treningsøkten.

– Jeg lo litt av den og det var en god følelse, en seiersfølelse egentlig. Det er bare så teit. Hadde det vært for ett år siden bare, så kunne det hende jeg hadde gått i kjelleren, forteller hun.

Grunnen til at hun ikke lenger blir påvirket av de negative meldingene tror hun kan skyldes et råd hun fikk av faren sin.

– Jeg vet at alle ikke kan like meg, og jeg pleier å si at det er ikke alle som liker Beyonce heller, og da går det litt bedre, ler 22-åringen og fortsetter:

– Jeg har stått flere ganger på kjøkkengulvet hjemme hos mamma og pappa og skreket at nå slutter jeg. Jeg har tenkt flere ganger at dette går ikke, spesielt i forbindelse med trusselen jeg fikk for noen år siden.

– Det jeg husker så godt den gangen er at pappa sa: «Vet du hva Martine, du må gjerne slutte. Men du slutter ikke fordi at noen andre får deg til å gjøre det.» Og det har jeg tenkt mye på.

Halvorsen mener hun har blitt tøffere med årene og har funnet sitt image når det kommer til sosiale medier.

– Da jeg begynte med dette så trodde jeg at jeg måtte ha lange negler og klær jeg ikke liker. Jeg følte at jeg prøvde å passe inn der jeg ikke hørte hjemme. Men nå har jeg skjønt at jeg ikke være noe annet enn å være meg, forklarer hun.

– Jeg vil være den profilen jeg trengte å følge da jeg var 16 år, sier Halvorsen.