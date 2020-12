Bekreftet: Thomas Tuchel ferdig i PSG

Julaften kom rapportene om at Thomas Tuchels tid som PSG-trener er ved veis ende. Nå er også bekreftelsen kommet.

Terminerte kontrakten

Pariserne melder på sine hjemmesider at tyskeren er ferdig i klubben etter å ha ledet dem til to ligatitler, én cuptittel og Champions League-finale i løpet av nesten tre år i den franske hovedstaden. Tuchels kontrakt strakk seg i utgangspunktet frem til sommeren.

Offentliggjøringen har drøyet ettersom partene har måttet komme til enighet om en sluttavtale. Ifølge overgangsjournalist Fabrizio Romano koster det PSG om lag 64 millioner kroner å kvitte seg med Tuchel.

PSG skriver i pressemeldingen at de terminerte tyskerens kontrakt etter en dyptgående analyse av klubbens sportslige situasjon.

– Jeg ønsker å takke Thomas Tuchel og hans støtteapparat for alt de har bidratt med til klubben. Thomas har lagt ned mye energi og lidenskap i jobben, og vi vil naturligvis huske de gode øyeblikkene vi delte sammen. Jeg ønsker ham alt godt for fremtiden, sier PSG-president Nasser Al-Khelaifi.

Pochettino tar over

Nå tar etter alle solemerker tidligere Tottenham-manager Maurico Pochettino over roret i PSG. Argentineren har vært arbeidsledig siden han ble sparket og erstattet av José Mourinho i Spurs i november i fjor.

Ifølge Guillem Balagué, som har skrevet bok om Pochettino, har det ikke stått på tilbudene.

– Han har ventet på en sjanse hos et lag som er ett eller to steg over det han hadde, sier Balagué, som også er La Liga-ekspert for TV 2.

– Det har han funnet i PSG. Han var invitert til å diskutere fremtiden med Barcelona, Madrid, Monaco, Benfica og mange andre. I enkelte tilfeller fikk han ikke konkrete tilbud, som Barcelona og Madrid, og i andre tilfeller var det ikke klubbene han ønsket seg. Newcastles nye eiere ville ha ham, men de kjøpte aldri Newcastle, fortsetter han.

Pochettino har en fortid som spiller i PSG fra 2001 til 2003.