Maren Lundby går ut mot de som mener kvinnehopp holder for lavt nivå for Hoppuka. Storfavoritt Halvor Egner Granerud gir Lundby full støtte.

Mandag starter det som for mange er juletradisjon, den tysk-østerrikske Hoppuka. Fremdeles er det kun herrene som får delta i den prestisjetunge konkurransen.

Maren Lundby (26) har i en årrekke vært i frontlinjen i kampen om at kvinnene skal få konkurrere på like vilkår som menn i hoppidretten. Mandag morgen gikk hun ut på sin egen Instagram-konto og gjorde det klart hvor hun står i debatten.

Med tall på resultater fra herreklassen og dameklassen i henholdsvis 2012/13 og 2020, viser Lundby hvordan hopplegende Gregor Schlierenzauer hoppet 135 meter i Holmenkollen. Selv hoppet hun kun to meter kortere i samme bakke, syv år etter østerrikeren.

– Som man ser med enkle tall og fakta, er nivået i herreklassen i 2012 og dameklassen ganske likt nivået som ble vist i dameklassen i 2020. Både blant topp og bredde, skriver Lundby under bildet.

– Var ikke herrene gode nok for Hoppuka i 2012, eller hvordan skal man tolke dette, spør Lundby.

26-åringen er lei av at nivåforskjeller mellom kvinner og herrer stadig trekkes fram.

– Igjen kom det ytringer hvor det skyldes på nivået, som et argument til hvorfor vi ikke får være med. Det argumentet er oppbrukt, for som tallene viser så er det ikke nivået som er problemet. Jeg følte at det var på sin plass å si fra, sier Lundby.

På Skiforbundets digitale pressetreffet mandag, ga storfavoritt Halvor Egner Granerud full støtte til Lundby.

– Jeg synes posten hennes var veldig fin. Det er vanskelig å argumentere mot faktaene hun kommer med i hvert fall, sier Halvor Enger Granerud.

STØTTER LUNDBY: Halvor Egner Granerud er soleklar favoritt i Hoppuka. Foto: Jure Makovec

– Det at de ikke er gode nok er ikke et argument som jeg synes holder vann. Det er egentlig litt flaut måten ting gjøres på, at de ikke får være med på mer enn de gjør.

Mener økonomi er årsaken

Debatten om skihopp, kvinner i OL og stor bakke har pågått lenge. Etter avlysningene som følge av koronapandemien har temaet nok en gang blitt satt på agendaen. Herrene er i gang med sesongen for lenge siden, med stjerneskudd Halvor Egner Granerud blant de som har levert på høyt nivå. Kvinnene har kun gjennomført ett verdenscuprenn.

Ifølge 26-åringen fra Gjøvik vegrer arrangører seg fra å investere i kvinnehopprenn.

– Det er vanskelig å si hva som er problemet, men det virker som det handler om penger. Hadde det vært flust av penger til å arrangere hopprenn, som for øyeblikket ikke generer nok penger inn til å gå i pluss, ville det kanskje vært annerledes, sier Lundby.

Videre har Lundby en klar oppfordring:

– La oss bli en del av Hoppuka, la oss vise oss på skjermen sånn at også vi kan bli et produkt som kan generere penger inn. Det handler om å få butikken til å gå rundt, sier hun.

Også sjef for herrenes hopplandslag, Alexander Stöckl, mener i likhet med Lundby at produktet hopp, og særlig kvinnehopp, må bygges opp.

– Det er stor verdi i TV-produktet som jentene ikke har oppnådd enda. Det er ekstremt viktig at man prøver å bygge produktet jentehopp på riktig måte, sier Stöckl.

– Med riktige tiltak er det mulig å støtte med inntektene som kommer fra herresiden i ganske stor grad, så lenge det ikke går på bekostning av hele produktet, som er hopp.

– Ekstremt vanskelig

LANDSLAGSTRENER: Alexander Stöckl mener i likhet med Lundby at kvinnehopp må bygges som produkt. Foto: Pedersen, Terje

Ifølge Stöckl er ikke svaret nødvendigvis at kvinnene får innpass i den tradisjonelle hoppuken for herrer.

– Vi må sørge for at begge deler blir mer interessant for internasjonale TV-seere. Da er det ekstremt vanskelig å dra jentene inn i en turnering som har en veldig lang tradisjon, forklarer Stöckl og peker på økonomi og logistikk som mulige utfordringer.

Østerrikeren, som har vært norsk landslagssjef siden 2011, mener en mulig løsning kan være en egen hoppuke for Maren Lundby og resten av kvinnene.

– Spørsmålet er om jentene skal være med i Hoppuka eller om man skal lage en turnering på jentesiden, som ligner på Hoppuka og som kan utvikles som en egen greie. Ute av skyggen til den turneringen som Hoppuka er på herresiden, konkluderer Stöckl.

Til tross for bismaken det gir ikke å konkurrere, skal Lundby følge Granerud og resten av de norske herrene i Hoppuka.

– Hoppuka blir bra. Jeg er jo vant til å se det på TV, så det har blitt en juletradisjon. Så det blir ålreit. Samtidig kjenner jeg veldig på at jeg også vil konkurrere der. Det hadde vært bra for sporten om vi også fikk delta, avslutter Lundby.

Den tysk-østerrikske hoppuka starter mandag 28. desember og varer til onsdag 6. januar. Lørdag, søndag og tirsdag kan du se hopprenn på TV 2 og TV 2 Sumo.