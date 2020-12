900 passasjerer gikk i land uten karanteneplikt: – Vi anbefaler passasjerer å teste seg

Skipet ankom Oslo havn fra Kiel mandag klokken 10. Tre ansatte om bord er bekreftet smittet, og selskapet venter på flere prøvesvar fra besetningen.

Ingen av passasjerene regnes som nærkontakter, noe som betyr at de 900 passasjerene kan gå i land uten å måtte gjennomføre ti dagers karantene.

Passasjer Inger Lise Fiske forteller at hun opplever informasjonen om bord som god.

– Det har vært helt greit. Vi fikk informasjon om at noen i besetningen var smittet, og at de ikke hadde hatt kontakt med passasjerene. Jeg opplever at de har gjort det de kunne for å forhindre at noen av passasjerene skulle bli smittet, sier hun.

Selv om hun ikke defineres som nærkontakt, kommer hun likevel til å begrense sosial kontakt med andre i tiden som kommer.

– Jeg føler jo litt på det. Jeg skal i et selskap på nyttårsaften, men det tror jeg at jeg dropper av hensyn til de andre som skal dit, sier Fiske.

AVLYSER: Inger Lise Fiske forteller at hun kommer til å avlyse selskaper etter smittetilfellene ble kjent. Foto: TV 2

Ikke pålagt

– Color Line har gode rutiner for å teste og følge opp ansatte, og gjør dette i løpende kontakt med oss. Skulle det bli behov for ytterligere testing står vi klare til å bistå, sier Kjartan Sverdrup, som er kommunikasjonsrådgiver i Helseetaten i Oslo.

Han oppfordrer passasjerer til å teste seg hvis de opplever symptomer eller mistenker at de kan ha blitt smittet.

– Vi minner om at alle teststasjonene i Oslo har drop-in og vi anbefaler alle passasjerer til å teste seg hvis de mener de har behov for det, sier Sverdrup.

At passasjerene er unntatt karantene er i henhold til smittevernreglene, bekrefter FHI.

– Ettersom passasjerene ikke er definert som nærkontakter og de ikke har gått i land i et rødt land, er personene ikke pålagt karantene, sier seniorforsker Umaer Naseer i FHI.

Han forteller at Color Line har drevet egen smittesporing og følger egne rutiner.

– De smittede ble isolert i lugar og blir tatt hånd om. Alle nærkontakter er testet med hurtigtester om bord og skal på karantenehotell, sier Naseer.

AVSTIGNING: Skipet MS Color Magic la til kai i Oslo klokken 10 mandag. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Ikke bekymret

Rune Christiansen var om bord Color Line for fjerde gang under pandemien.

– Vi har fått god informasjon underveis, og jeg synes de har vært flinke til å følge opp når det først ble som det ble, sier han.

Han forteller at noen butikker om bord ble stengt, mens andre fikk kortere åpningstider etter smittetilfellene ble kjent. Ellers var alt som vanlig.

– Er du bekymret for at du kan være smittet?

– Jeg er ikke bekymret. Vi har passet på oss selv og flesteparten av gjestene har tatt veldig god hensyn. Alle brukte munnbind når de skulle og overholdt meteren, sier Christiansen.

Han forteller at han ikke føler ikke på behovet for å gå i karantene.

FORNØYD: Rune Christiansen forteller at han opplevde at det var gode smittevernrutiner om bord, og han føler derfor ikke at han må i selvpålagt karantene. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Testet før avreise

Samtlige av mannskapet ved MS Color Magic ble testet før avreise fra Oslo 26. desember. Ingen testet da positivt, og selskapet valgte dermed å la skipet dra til Kiel.

I forkant hadde fire andre ansatte ved samme skip testet positivt tidligere i uken.

– Det er kjent at noen prøvesvar kan være falske. Var det forsvarlig å legge ut på seilas?

– Når ingen har testet positivt, så må vi ta det for gitt at det stemmer. Vi seilte fordi alle hadde testet negativt, sa Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line til TV 2 søndag.

Mathisen har ikke villet svare på ytterligere spørsmål om de ansatte mandag.

Kansellert

Color Line har besluttet å kansellere seilingene den 28. og 30. desember som følge av utbruddet.

Alle som har bestilt reiser som nå er kansellert, får tilbud om ny reise eller refusjon av billettene, ifølge selskapet.