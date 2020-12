Dhenjuen (13) bisatt: – Livet hans ble alt for kort

Torsdag 17. desember ble 13 år gamle Dhenjuen Yogathas påkjørt i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i Oslo. 13-åringen ble påført livstruende skader, og døde dagen etter på Ullevål sykehus.

Mandag morgen ble det gjennomført en hinduistisk gravferdsseremoni for 13-åringen ved Stalsberghagen gravlund og krematorium. Seremonien varte fra klokken 08 til 10.

Pressen var ønsket velkommen til å dekke seremonien på avstand. Den hinduistiske seremonien ble avholdt innendørs, og like over klokken 10 ble kisten båret ut og kjørt vekk.

– Dette ble mer trist enn jeg hadde trodd, det ble nesten litt brutalt, sier 13-åringens fetter Sabesan Selvachandran til TV 2.

– Jeg savner Dhenjuen veldig. Han var veldig snill og omtenksom, og jeg gledet meg til å se hva han skulle oppnå i livet. Hans liv ble alt for kort, bare 13 år, sier han.

En mann i 30-årene er siktet for uaktsomt drap, for kjøring i ruspåvirket kjøring og for å ha forlatt et skadested. Mannen er foreløpig varetektsfengslet.