Wizz Air varsler søksmål etter boikott

Wizz Air går til sak mot dem som har varslet boikott av selskapet. Det skriver flyselskapet i en pressemelding, ifølge NRK.

Wizz Air har blitt kritisert blant annet for å motsette seg fagforeninger. Flere har oppfordret til boikott av lavprisflyselskapet etter at de i oktober lanserte planene om å begynne innenriksflyginger i Norge, og startet opp måneden etter.

Disse blir saksøkt

Wizz Air har sendt søksmålsvarsel til Agder fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergen kommune, Viken fylkeskommune, Stord kommune, Oslo kommune og Statnett, ifølge E24.

– Wizz Air reagerer på det faktum at folkevalgte lokale og regionale organer, og det statseide selskapet Statnett, har vedtatt boikott uten å vurdere lovligheten av boikotten og uten noen saksforberedelse, skriver flyselskapet.

Mottakerne av varselet har fått tre ukers svarfrist.



– Et vedtak om boikott er noe ganske annet enn en fri meningsutveksling. Slike vedtak har til hensikt å skape en avkjølende og avskrekkende effekt på publikum, og har en åpenbar konkurransevridende virkning, sier Wizz Air-direktør Marion Geoffroy i en pressemelding.

Reagerte

Flyselskapet startet sine flygninger i Norge i oktober i år, og har møtt sterk kritikk.

Flere har advart mot å benytte seg av selskapet, og debatten har særlig gått på tematikken rundt selskapets holdninger til å opprette fagforeninger.

– Det vi reagerer på er ansettelsesmodellene deres. Jeg legger merke til at konsernsjefen i Wizz Air avviser tariffavtaler, men her i Norge sniker vi oss ikke unna sosialt ansvar. Her har partene ordnede forhold til hverandre, og opererer på en måte som er ansvarlig, har lederen i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, tidligere sagt til TV 2.

Konsernsjefen i Wizz Air, József Váradi, ble tidligere i høst spurt om selskapet vurderte å inngå tariffavtaler med norske fagforeninger, dersom selskapet stasjonerer seg i Norge.

– Nei, det er ikke planen. Vi er et selskap uten fagforeninger, svarte konsernsjefen og la til:

– Vi respekterer lovene i hvert enkelt land. Fagforeningsspørsmål bestemmes av de ansatte, ikke av meg, og og ikke av folk fra utsiden, og jeg holder meg til det prinsippet. Hvis de ansatte bestemmer seg for å ha en fagforening, så er det deres valg, og jeg respekterer det.