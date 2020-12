Japan stenger landet for utlendinger ut januar

Japan vil ikke la utlendinger slippe inn i landet før tidligst ved utgangen av januar. Det er for å forhindre import av mutert koronavirus.

Japan har så langt påvist åtte tilfeller av den nye koronavirusvarianten som ble oppdaget i Storbritannia. Fire personer er innlagt på sykehus med virusvarianten.

Landet innførte tidligere i jula et midlertidig innreiseforbud for utlendinger som hadde vært i Storbritannia eller Sør-Afrika nylig. Nå blir det et forbud som gjelder alle utlendinger.

