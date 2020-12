Federer dropper Grand Slam-turnering

Roger Federer (39) vil ikke delta i Grand Slam-turneringen Australia Open, for første gang i karrieren. Det bekrefter turneringen på sine nettsider. Ifølge Tony Godsick, Federers representant, er det sveitserens kne som hindrer han fra å delta.

– Roger har bestemt seg for å ikke delta i 2021-utgaven av Australian Open. Han har gjort store fremskritt de siste månedene hva gjelder kneet og hans fysiske form. Etter samtaler med sitt team, har han imidlertid at den beste avgjørelsen, i et langsiktig perspektiv, er å returnere til konkurranse først etter Australia Open, skriver Godsick i en pressemelding.

Også turneringssjef Craig Tiley bekfrefter at turneringen vil foregå uten superstjernen.

– Til slutt løp tiden ut for Roger og han hadde ikke lenger tid til å bli klar for påkjenningen av en Grand Slam og han er veldig skuffet over å ikke dra til Melbourne i 2021, sier Tiley i en uttalelse til turneringens nettsider.

Federer har ikke konkurrert siden semifinaletapet for Novak Djokovic i Australia Open 2020 tidligere i år. Det vil si at han går glipp av et helt år med konkurranse.

Federer er i dag ranket som nummer fem i verden og har vunnet Australia Open seks ganger tidligere. Australian Open spilles i Melbourne mellom 8. og 21. februar. Norske Casper Ruud er eneste nordmann på deltakerlisten.